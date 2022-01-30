Консервированный тунец: польза и вред, сколько можно есть?

Консервированный тунец содержит много белка, недорог и может храниться в такой форме несколько лет. Поэтому в настоящее время он встречается в большинстве кухонь мира. Почему его стоит добавить в рацион и действительно ли консервированный тунец полезен для здоровья?

Тунец — морская рыба из того же семейства, что и скумбрия, и одна из самых популярных по употреблению в пищу. Существует примерно 10 различных коммерческих разновидностей тунца, отличных друг от друга по размеру и цене.

Пищевая ценность консервированного тунца

Большой разницы в количестве белков или жиров при сравнении консервированного и свежего тунца особо нет. Свежий тунец содержит немного больше белков и чуть больше калорий. Однако в обеих формах совсем нет углеводов.

Белки 24.4 грамма Жиры 4.6 грамма Углеводы 0 граммов Калорийность 135-145 ккал

Пищевая ценность тунца на 100 граммов

Также нужно понимать, что при покупке консервированного тунца в масле содержание жиров вырастает почти до 8-9 граммов на 100 граммов, а калорийность увеличивается до 165 килокалорий на 100 граммов продукта.

Польза тунца

Содержит витамины группы В

Тунец, как и многие другие рыбы, отличный источник почти всех витаминов группы В, особенно ниацина, который полезен для нервной системы и кожи. Особенно богата эта рыба витамином B12, необходимым для образования молекул ДНК. В 100 граммах продукта содержится больше трех дневных норм этого полезного вещества. Витамин B12 нужен телу для формирования новых эритроцитов и предотвращает развитие анемии.

Помогает при сердечных заболеваниях

Тунец богат омега-3 жирными кислотами. Это вещество снижает уровень омега-6 жирных кислот и холестерина ЛПНП, которые могут накапливаться в артериях сердца. Омега-6 также полезны для организма, но их содержание в теле всегда должно быть нормированным.

Две основные омега-3 жирные кислоты, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК), содержатся в основном в рыбе и рыбьем жире. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует употреблять рыбу два раза в неделю, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

Полезен для здоровья глаз

В исследовании ученых из США с участием 40 000 человек от 45 до 84 лет выяснилось, что у тех, кто ел несколько порций тунца в неделю, риск развития сухости глаз (хронический синдром, который вызывает дискомфорт органа, а в тяжелых случаях — проблемы со зрением и травмы глазной поверхности) был почти на 70% ниже, чем у тех, кто не ел рыбу.

Как писали исследователи, именно богатое содержание жирных кислот способствует снижению риска заболевания. Испытуемые съедали около 120 граммов рыбы в неделю. Научная работа также показала, что омега-3 способствуют общему здоровью глаза и сетчатки.

Тунец богат различными микронутриентами

Эта рыба содержит кальций, который поддерживает здоровье костей и сокращение мышц, а также магний, необходимый для получения энергии. В 100 граммах тунца содержится примерно половина дневной порции витамина D, который необходим для поддержки иммунной системы, прочности костей и работы мозга.

Тунец в спортивной диете

Тунец — нежирная пища. В нем относительно много белка, но мало калорий, а это означает, что он дольше сохраняет чувство сытости. Также он отличный источник нежирного белка с высокой биологической ценностью, что важно для всех спортсменов. Мясо тунца содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для восстановления организма, особенно после спортивных занятий.

Если у вас непереносимость лактозы или вы не можете пить протеиновые коктейли, спортивные эксперты рекомендуют съедать после тренировки тунец с углеводами, например, это может быть просто бутерброд с тунцом.

Промысел тунца.

Вред тунца

Основные опасения в употреблении тунца связаны с ртутью — тяжелым металлом, который часто присутствует в рыбе из-за загрязненной воды. Ученые говорят, что обильное попадание ртути из рыбы в организм человека может вызвать тяжелые проблемы со здоровьем у людей, в том числе нарушения центральной нервной системы.

Сам по себе тунец не накапливает в себе обильное количество этого элемента, но он поедает другую мелкую рыбешку, которая уже может быть загрязнена ртутью, из-за чего вещество собирается и концентрируется в рыбе. Таким образом, тунец может содержать больше ртути, чем, например, лосось, а ее количество в основном зависит от вида тунца.

Консервированный тунец обычно содержит более молодые и мелкие виды тунца, а в таких видах меньше ртути, чем в замороженной рыбе или просто свежем филе тунца.

Также консервированный тунец из-за добавленных в него специй и других веществ содержит больше натрия, чем свежий. В 100 граммах консерва соли больше почти в 3 раза, чем в филе рыбы. Свежий тунец содержит около 70 мг на 100 граммов. Не забывайте, что рекомендуемая суточная доза натрия для взрослых составляет всего 2,3 грамма. Несмотря на то, что натрий необходим для регуляции жидкости в организме, его чрезмерное употребление может привести к вздутию живота.

Еще одной причиной для меньшего потребления тунца является его огромный и неконтролируемый промысел. Многие ученые предупреждают, что в настоящее время как дикие, так и выращиваемые рыбы вылавливаются быстрее, чем они могут размножаться. Например, в Великобритании некоторые типы тунца почти исчезли из ближайших морей и его ловля запрещена.

Консервная банка

Негативное влияние на качество продукта может оказывать и сама консервная банка. Некоторые типы упаковки содержат остатки бисфенола А — промышленного химиката, который используют для покрытия стенок банки, чтобы предотвратить их коррозию и разрушение.

Проверяйте консервированную банку на наличие вмятин, пятен грязи, трещин и вздутия. Если на упаковке есть эти признаки, внутренности, скорее всего, будут иметь плохой запах, и упаковку лучше выбросить, чтобы избежать отравлений.

Салат с тунцом и черри.

Сколько можно есть тунца?

Тунец можно есть не реже одного раза в неделю в рамках здорового питания вместе с овощами и небольшим количеством крахмалистых углеводов, таких как хлеб, картофель, рис или макароны.

Из-за потенциально более высокого содержания ртути беременным женщинам и маленьким детям следует проконсультироваться с врачом перед употреблением тунца.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США рекомендует есть эту рыбу 2-3 раза в неделю (если это белый тунец, то не больше одного раза). Такие нормы опять же связаны с содержанием ртути.

При этом сама порция не должна составлять более 100-120 граммов. Оптимальный способ включить консервированный тунец в рацион — это есть его вместе с бутербродами, в салате или в смеси с макаронами или рисом. При покупке выбирайте консервы без масла, так как они содержат меньше калорий и больше полезных веществ.