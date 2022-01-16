Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?

Селедка: какими полезными свойствами обладает и есть ли вред от частого употребления?

В мире существует более 100 разновидностей сельди. В России, конечно, встречаются не все виды, однако, она остается самой распространенной и доступной рыбой на рынках нашей страны. Какими полезными свойствами обладает селедка и есть ли вред от ее частого употребления?

Сельди — это род лучеперых рыб, чья область распространения занимает от северной части Тихого океана до северной части Атлантического океана, включая Балтийское море. Сельдь важная кормовая и промысловая рыба, и передвигается она в обширных косяках, приходящих весной к берегам Европы и Америки, где формируют важные для экономики многих стран промыслы. Интересно, что сельдь может обитать как в морской соленой воде, так и пресных водах рек. В последнем случае она часто встречается на Волге, Дону или и Днепре.

Ловят сельдь обычно с помощью рыболовного трала, сетей или кольцевым неводом. Основной лов этой рыбы в настоящее время происходит в Северном море с осени до весны. В нашей стране промышленная добыча рыбы происходит в Белом и Балтийском морях. В первом ловят Кильку и Салаки, а в во втором в основном салаку, хотя там водится и множество других видов. Существует также Черноморская сельдь, которая обитает в Черном и Азовском морях.

Пищевая ценность Сельди

В зависимости от вида сельди пищевая ценность ее может отличаться. Однако, как и другие виды рыб она содержит много белка и полезных для организма жиров.

Белки 18 грамм Углеводы 9 грамм Жиры 0 грамм Калорийность 150-160 ккал Пищевая ценность Сельди атлантической на 100 грамм продукта.

Польза селедки

Любая рыба содержит много питательных веществ, которые трудно найти в других продуктах. Например, омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для функционирования мышц. Сельдь богата этим и другими веществами и при этом остается одной из самых доступных рыб для питания.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует есть рыбу два раза в неделю для поддержания крепкого здоровья всего организма. Ниже рассказываем какую еще пользу можно получить от сельди.

Сельдь — источник витамина D

Сельдь — один из лучших пищевых источников витамина D. Наш организм вырабатывает этот витамин на солнце, но в российском климате его легко не получить в достаточном количестве. Витамин D важен не только для здоровых зубов и костей. В настоящее время считается, что дефицит витамина D может быть фактором многих заболеваний, таких как рассеянный склероз и диабет.

Содержит Омега-3

И атлантическая, и тихоокеанская сельдь — отличный источника омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК. ЭПК — эйкозапентаеновая кислота, а ДГК- докозагексаеновая кислота. Эти кислоты помогают предотвратить сердечные заболевания и поддерживают правильную работу мозга. Они также эффективны в уменьшении воспалительных состояний, таких как болезнь Крона и артрит.

Также ученые из Великобритании говорят, что эти жирные кислоты обладают нейропротекторными свойствами, то есть помогают поддерживать здоровья нашего мозга. Другие исследования из Японии показывают, что ЭПК и ДГК кислоты помогают снизить риск развития деменции? и оказывать положительное влияние на настроение.

Омега-3 в селедке также способствует уменьшению воспалений в организме. Питание европейской части населения часто содержит слишком много воспалительных жиров омега-6, которые содержаться в таких продуктах как:

маргарин;

майонез;

мясо курицы и индейки;

грецкие орехи.

Для организма необходимо постоянно уравновешивать высокие уровни потребления омега-6, добавкой в пищу омега-3 жирных кислот.

Полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы

Исследования кардиологов 2015 года показывают, что жирные кислоты омега-3, в том числе в такой рыбе как сельдь, помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые говорят, что омега-3 снижают уровень таких веществ как триглицериды, которые увеличивают уровень хорошего холестерина и снижают вероятность нарушения сердечного ритма.

Содержит витамин B12

В 100 граммах атлантической сельди может содержаться от 4 до 5 дневных порций витамина B12. Это питательное вещество помогает человеку поддерживать здоровье крови и нервных клеток всего тела. Оно также помогает создавать ДНК и генетический материал во всех ваших клетках. Витамин B12 также способствует предотвращению мегалобластную анемию — состоянию крови, которое делает людей усталыми и слабыми.

Вред селедки

Аллергия

Пища из рыбы входит в список из 8 самых распространенных пищевых аллергенов, поэтому аллергические реакции на сельдь встречаются достаточно часто. Такой вид пищевой аллергии проявляется по-разному, поэтому обратитесь к врачу-аллергологу, если после употребления сельди у вас возникли такие симптомы, как:

крапивница;

тошнота;

затрудненное дыхание.

Побочные эффекты от употребления сельди

Маринованный вид покупной сельди может вызывать проблемы у людей, принимающих класс препаратов, называемых ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО). Также это блюдо богато тирамином — веществом, которое влияет на артериальное давление. Поэтому употребление такого лекарственного средства вместе с этой рыбой может приводить к опасному снижению кровяного давления.

Ртуть

Хотя морепродукты как пищевая группа очень питательны, некоторые популярные виды (например, рыба-меч) содержат большое количество ртути. Ртуть — это токсичный тяжелый металл, который может вызывать широкий спектр неблагоприятных последствий для здоровья в организме и токсичен для основных органов.

К счастью, еще преимущество сельди то, что это одна из самых чистых океанских рыб и она содержит минимальное количество ртути. Но в некоторых марках ее больше чем в других. Читайте внимательно где была произведена рыба и найдите информацию о производителе, чтобы обезопасить свое здоровье.

Как выбрать свежую сельди в магазине?

Основные признаки свежей сельди следующие:

Глаза блестящие;

Аромат свежий, морской;

Жабры ярко-красные;

Тушка чистая, гладкая, плотная, не дряблая.

Если рыба перекручена, сломана, раздавлена, то скорее всего ее неправильно хранили. А именно, подвергали неоднократной заморозке и оттаиванию. Не покупайте протертые тушки с кисловатым запахом. Отдавайте предпочтение замороженной рыбе в оригинальной упаковке, а не расфасованной в супермаркете. При покупке сельди слабосоленой и пряного посола рекомендуется обращать внимание на целостность тушки.

Как выбрать свежую сельди в магазине?

Виды сельди в зависимости от упаковки

Сегодня для удобного и быстрого приготовления в супермаркетах имеется несколько видов сельди:

Замороженная . Размораживать такой продукт нужно в холодильной камере. Не нужно использовать микроволновку или кипяченую воду;

Слабосоленая . В таком виде одно из самых высоких содержаний жирной кислоты Омега-3 и она отлично подходит для приготовления салата или закуски;

Маринованная . Разница с соленой в том, что в рассоле есть уксус и она легче усваивается организмом. Однако, ее не стоит есть тем у кого есть заболеваниями ЖКТ;

В томате ;

В масле .



Как выбрать сельдь в упаковке?

Как пишет РОСПОТРЕБНАДЗОР, при выборе упаковки обратите внимание на то в какой таре содержится рыба. Если заметили:

вздутие;

ржавые пятна на закаточном шве или налет на поверхности;

вмятину или подтек;

то такие консервы лучше не покупать.

Маркировка пластиковой или металлической упаковки должна содержать информацию о наименование продукта и место изготовления; дату упаковки и сроки употребления, необходимые условия для хранения и другие характеристики. Описания должно быть также сделано на крышке или дне банки.

Сельдь нужно хранить отдельно от другой пищи, которая может впитывать запахи. Если вы приобрели рыбу в железной банке, то сельдь может храниться до 2 лет в диапазоне от +5 до +25?С градусов.

Дома сельдь в собственном соку в пластиковом контейнере в закрытом виде можно хранить в холодильной камере при температуре от +4 до +2 ?С и не более чем указано на упаковке. Но если банку уже вскрыли, то съедать продукт необходимо в течение суток. Если вы купили рыбу в металлической банке, то нужно переложить её в стеклянный или пластиковый контейнер, а после чего поместить в холодильник.