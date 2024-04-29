Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Нейросети научились определять политические взгляды людей по фото
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:35

1 мин.

Нейросети научились определять политические взгляды людей по фото

Мария Маковей
Автор
Сканирование лица человека
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что искусственный интеллект способен с точностью до 70% определять политические взгляды человека на основе анализа его фотографии. Об этом сообщает журнал American Psychologist.

В ходе эксперимента нейросеть просканировала фотографии 591 добровольца. Так ученые установили, что у сторонников либеральных взглядов меньше подбородок, а губы и нос направлены вниз. А у консерваторов — более широкие скулы и крупные черты лица.

Эксперты сделали вывод, что некоторые аспекты личности, в том числе политические взгляды, могут быть предопределены и выходить за рамки сознательного контроля человека.

Нейросети. «Смотрите, что творят»: 5 историй людей, чью жизнь изменил искусственный интеллект
Развлечения
1
0
Новости холдинга
Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке деятельности группы
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Стало известно о работе двенадцатого фигуранта дела о «Крокусе» на стройке
Великий понедельник Страстной недели: чтение Евангелия, приметы, что нельзя делать

Придумай мем

Последние новости
27 апр 19:00
В Москве пройдет массовая прогулка «Полумарафон здоровья доктора Шишонина»
27 апр 16:25
Юрист ответил, на какую сумму можно рассчитывать по семейной ипотеке
27 апр 12:00
Названа дата начала отключения горячей воды в Москве
24 апр 19:30
Психолог объяснила, чем любовь к себе отличается от эгоизма
24 апр 18:05
В России создали кулон и приложение для защиты женщин от нападений