Нейросети научились определять политические взгляды людей по фото

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что искусственный интеллект способен с точностью до 70% определять политические взгляды человека на основе анализа его фотографии. Об этом сообщает журнал American Psychologist.

В ходе эксперимента нейросеть просканировала фотографии 591 добровольца. Так ученые установили, что у сторонников либеральных взглядов меньше подбородок, а губы и нос направлены вниз. А у консерваторов — более широкие скулы и крупные черты лица.

Эксперты сделали вывод, что некоторые аспекты личности, в том числе политические взгляды, могут быть предопределены и выходить за рамки сознательного контроля человека.