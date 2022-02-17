Качалки в подвалах и шейпинг по видеокассетам. Как занимались фитнесом в России в 90-е?

Ностальгия по спортивной молодости.

Сегодня уровень развития спорта среди любителей развит максимально: современные тренажерные залы, площадки для воркаута, марафоны в Instagram и видеоуроки в Youtube. Выбор есть на любой вкус. А помните, как все начиналось? Давайте немного поностальгируем.

История фитнеса в России

Fitness в переводе с английского означает «пригодность» и «соответствие». Современный фитнес берет свое начало в США. Он появился как альтернатива бодибилдингу, который был очень популярным в 80-х годах. Фитнесом активно стали заниматься американцы, чтобы бороться с ожирением, захватившим нацию. Другие же выбирали это направление с целью вести здоровый образ жизни, а не накачать себе огромные мускулы.

В советское время среди людей сначала было популярно слово «шейпинг», а не «фитнес». Shaping в переводе с английского — «придание формы». Это вид ритмической гимнастики, которая направлена на изменение формы тела. Именно это направление оказалось мегапопулярным в Советской России, а не фитнес как таковой.

Самый первый официальный фитнес-клуб в России появился в Санкт-Петербурге в 1990 году. Однако у большинства советских людей не было возможности ходить по залам, поэтому многие женщины занимались спортом дома по видеокассетам. Мужчины же тренировались в подвалах с самодельными тренажерами и инвентарем.

Видеокассеты для женщин

Домашний шейпинг получил большой отклик среди россиянок и женщин постсоветского пространства. Кассеты с видеоуроками были практически в каждом доме. Началось все еще с 1984 года, когда на экраны вышел фильм «Любовь и аэробика». Женщины быстро полюбили танцы и занятия под музыку.

Следом оскароносная актриса Джейн Фонда, которая была от природы красива и находилась в отличной форме, записала серию тренировок. Ее видеоуроки имели колоссальный успех среди представительниц прекрасного пола по всему миру, включая нашу страну, а для мужчин она стала настоящим секс-символом. Фонда была лицом фитнеса. В США даже открывались залы ее имени.

Джейн Фонда.

Упражнения от Джейн были простые и динамичные. Занятие длилось один час, и за это время можно было проработать все группы мышц. Женщины очень хотели походить на нее, поэтому массово скупали лосины, купальники и ободки на голову.

Правда, позже многие врачи и специалисты усомнились в правильности ее уроков, а впоследствии популярность актрисы в спорте сошла на нет. Однако она не сдалась и в 2020-м опубликовала несколько своих тренировки в TikTok. Таким образом Джейн Фонда захотела привлечь внимание молодежи к проблеме климатического кризиса.

Позже у женщин появилась новая любимица — красавица-модель Синди Кроуфорд. В 1997 году вышла первая кассета под названием «Синди Кроуфорд: Секрет идеальной фигуры». Упражнения были разработаны совместно с ее тренером Раду Синди, который также появляется в кадрах.

Затем вышли фильмы «Синди Кроуфорд: Как достичь совершенства» и «Синди Кроуфорд: Новое измерение». Именно такие тренировки, по признанию самой модели, помогли ей прийти в форму после родов.

Примеру Кроуфорд последовали также и Клаудия Шиффер, и Линда Евангелиста. Они сняли свои видеоуроки, которые тоже были популярны среди женщин.

Затем аэробные тренировки стали появляться на советском и российском центральном телевидении в большом количестве. Как заниматься, показывали известные балерины, спортсменки и актрисы.

Позже в России появился журнал «Шейпинг», в котором писали статьи о тренировках, спортивной моде и правильном питании. По всей стране стали открываться классы и школы по шейпингу. Инструкторами выступали чаще всего бывшие гимнастки и выпускницы институтов физкультуры. Когда уже стали появляться полноценные фитнес-клубы, залы для шейпинга потеряли свою популярность.

Качалка в подвале.

Качалки в подвалах

У мужчин было свое увлечение — качалки в подвалах. Началось все с бума популярности бодибилдинга. Практически каждый парень тогда мечтал иметь бицепсы. Да и ходить в тренажерку было престижно для молодежи. Хотя, конечно, в 90-е активно тренировались и бандиты, которых в то время было особенно много в России.

И те качалки значительно отличались от современных тренажерных залов. Как правило, это были подвалы, где стояли самодельные тренажеры и самый простой инвентарь. Обычно это были грифы, станки, а еще гантели и гири. Найти залы, оборудованные заводскими и профессиональными тренажерами, было практически невозможно. Но такие суровые условия были по-своему прекрасны.

Как правило, на стенах висели плакаты бодибилдеров Ли Хэйни, Тома Платца и Шона Рэя. Они были главными кумирами парней из 90-х. Также стоит отметить и популярность боевиков в то время, где снимались Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис, Брюс Ли и Джеки Чан. Все так и мечтали походить на своих кумиров из фильмов, убиваясь в спортзалах. Некоторые даже стриглись в стиле Шварценеггера или отращивали длинный хвост.

Первые же профессиональные тренажерки в России были больше похожи на залы атлетической гимнастики.

Сегодня кардинально изменилась система тренировок, а количество инвентаря, который можно иметь даже у себя дома, значительно увеличилось. Но то, как тренировались в 80-х и 90-х, навсегда останется классикой.