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Дневники принцессы 3: анонс Энн Хэтэуэй, продолжение, разработка
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Энн Хэтэуэй рассказала о работе над продолжением «Дневников принцессы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»
Фото Кадр из фильма «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»
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В интервью журналу V Энн Хэтэуэй рассказала о том, как продвигается работа над третьей частью «Дневников принцессы».

«Все хорошо, большего не могу сказать. Пока еще нечего анонсировать, но мы на правильном пути», — отметила актриса.

О том, что «Дневники принцессы» получили продолжение, стало известно в 2022 году. Первая часть, фильм «Как стать принцессой» вышел в 2001 году, а сиквел «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» — в 2004-м.

Ранее Энн Хэтэуэй рассказала, как съемки в «Интерстелларе» повлияли на ее карьеру.

Мысль о&nbsp;тебе: сюжет, создатели, актеры, Энн Хэтуэй, Николас Голицын. «Мысль о тебе»: чего ждать от нового ромкома с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным

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