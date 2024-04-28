Энн Хэтэуэй рассказала о работе над продолжением «Дневников принцессы»

В интервью журналу V Энн Хэтэуэй рассказала о том, как продвигается работа над третьей частью «Дневников принцессы».

«Все хорошо, большего не могу сказать. Пока еще нечего анонсировать, но мы на правильном пути», — отметила актриса.

О том, что «Дневники принцессы» получили продолжение, стало известно в 2022 году. Первая часть, фильм «Как стать принцессой» вышел в 2001 году, а сиквел «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» — в 2004-м.

Ранее Энн Хэтэуэй рассказала, как съемки в «Интерстелларе» повлияли на ее карьеру.