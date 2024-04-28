Актер Шути Гатва ответил на критику поклонников «Доктора Кто»

В интервью Attitude Шути Гатва рассказал, что некоторые поклонники «Доктора Кто» были «в ярости» после того, как его выбрали на роль Повелителя Времени.

Несмотря на это, актер считает, что индустрия постепенно меняется.

Шути Гатва вспоминал, что в начале своей карьеры он чувствовал больше давления. Необходимость стать лучшим в своем деле для того, чтобы быть замеченным, по словам актера, очень утомляла — особенно, когда он видел, как «бездарные белые» становятся популярны.

«Есть так много бездарных белых, которые становятся известны, в то время как темнокожим нужно быть абсолютно безупречными, чтобы получить хотя бы половину их славы», — объяснил Гатва.

Актер добавил, что много работает над самовосприятием: «Я постепенно отучаюсь от этого и говорю себе: «Ну уж нет. Ты заслуживаешь любви просто за то, что ты есть».

Премьера первого сезона перезапуска «Доктора Кто» с Шути Гатвой пройдет 11 мая.