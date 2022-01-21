Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?

Лук может составлять основу самых разнообразных блюд, независимо от того, в каком виде он представлен: сырой, тушеный, запеченный, приготовленный на пару или вареный. Его также наделяют различными полезными свойствами. Но есть ли вред от этого овоща и как он влияет на наш организм?

Наши предки одомашнили дикий лук более 5000 лет назад. И уже с древних времен он ценится как еда и как лечащее средство. Народы Древнего Рима думали, что силовые характеристики и смелость армии можно увеличить, если постоянно есть этот овощ, поэтому его ввели в рацион солдат. Также они считали, что этим растением можно лечить глаза, так как он вызывает слезы.

В Древней Руси лук считался одним из основных продуктов питания, а многие использовали его как средство лечения от различных болезней. Травники рекомендовали вешать в избах связки луковиц, так как запах его «отгоняет» многие болезни и очищает от них воздух.

Пищевая ценность лука и виды

Белки 1,4 грамма Жиры 0-0,1 грамм Углеводы 8,2 грамма Калорийность 40-42 ккал Пищевая ценность на 100 грамм репчатого лука

Существует много видов лука, самые популярные для употребления в пищу обычно:

репчатый,

батун,

зеленый,

слизун,

порей,

черемша,

шалот.

Польза лука для организма

Содержание полезных веществ в каждом из сортов может отличаться. Однако большинство видов содержит одни и те же микронутриенты, которые помогут организму и здоровью. Но, например, зеленый лук содержит больше антиоксидантов растительного происхождения, чем репчатый лук, поскольку имеет большую зеленую лиственную часть.

Зеленый лук также содержит витамины группы В и большое количество минералов, таких как медь, железо, марганец и кальций. Кроме того, листовая зеленая часть растения является хорошим источником фолиевой кислоты.

Богат антиоксидантами