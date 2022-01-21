Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Лук может составлять основу самых разнообразных блюд, независимо от того, в каком виде он представлен: сырой, тушеный, запеченный, приготовленный на пару или вареный. Его также наделяют различными полезными свойствами. Но есть ли вред от этого овоща и как он влияет на наш организм?
Наши предки одомашнили дикий лук более 5000 лет назад. И уже с древних времен он ценится как еда и как лечащее средство. Народы Древнего Рима думали, что силовые характеристики и смелость армии можно увеличить, если постоянно есть этот овощ, поэтому его ввели в рацион солдат. Также они считали, что этим растением можно лечить глаза, так как он вызывает слезы.
В Древней Руси лук считался одним из основных продуктов питания, а многие использовали его как средство лечения от различных болезней. Травники рекомендовали вешать в избах связки луковиц, так как запах его «отгоняет» многие болезни и очищает от них воздух.
Пищевая ценность лука и виды
|
Белки
|
1,4 грамма
|
Жиры
|
0-0,1 грамм
|
Углеводы
|
8,2 грамма
|
Калорийность
|
40-42 ккал
Существует много видов лука, самые популярные для употребления в пищу обычно:
-
репчатый,
-
батун,
-
зеленый,
-
слизун,
-
порей,
-
черемша,
-
шалот.
Польза лука для организма
Содержание полезных веществ в каждом из сортов может отличаться. Однако большинство видов содержит одни и те же микронутриенты, которые помогут организму и здоровью. Но, например, зеленый лук содержит больше антиоксидантов растительного происхождения, чем репчатый лук, поскольку имеет большую зеленую лиственную часть.
Зеленый лук также содержит витамины группы В и большое количество минералов, таких как медь, железо, марганец и кальций. Кроме того, листовая зеленая часть растения является хорошим источником фолиевой кислоты.
Богат антиоксидантами
Лук содержит более 25 различных флавоноидов и является одним из самых богатых источников в нашем рационе. Он насыщен растительными химическими веществами, которые обладают как антиоксидантным, так и противовоспалительным действием. При регулярном употреблении и в достаточном количестве эти соединения защищают от хронических заболеваний, таких как рак и сахарный диабет.
Например, вид красного лука содержит такой антиоксидант, как антоциан. Это особый растительный пигмент из семейства флавоноидов, который придает красному луку его яркий цвет. Исследования 2016 года показали, что те люди, которые употребляют больше продуктов с антоцианами, имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Другой тип антиоксиданта в луке — кверцетин, обладает противовоспалительным эффектом и, как пишут ученые, способствует снижению артериального давления и помогает контролировать холестерин.
Полезен для кишечника
Разные виды лука очень богаты клетчаткой. В 100 граммах овоща в зависимости от сорта может содержаться от 10 до 15% суточной нормы пищевых волокон. Особенно богат лук так называемой неперевариваемой клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровья кишечника.
Бактерии, которые живут в кишечнике, используют ее как еду и для производства побочных продуктов, называемых короткоцепочечными жирными кислотами. Эти кислоты важны для поддержания здоровья и целостности кишечника, а также для поддержания иммунитета и пищеварения.
Обладает антибактериальными свойствами
Исследования 2018 года показали и доказали, что лук обладает некоторыми антибактериальными свойствами против таких известных бактерий, как:
-
кишечная палочка,
-
синегнойная палочка,
-
стафилококк.
Это происходит благодаря такому веществу, как кверцетин, который обладает способностью ингибировать рост бактерий Helicobacter pylori и определенных видов стафилококка.
Содержит вещества для борьбы с воспалениями
Обзор двух десятков исследований в 2015 году показал, что у тех людей, которые ели больше овощей из семейства амариллисовых (а именно разные виды лука и чеснока), риск развития рака желудка и толстой кишки был ниже на 22%, чем у тех, кто ел мало овощей этого типа.
Другой обзор исследований от итальянских ученых выявил, что у группы людей с самым высоким потреблением лука риск колоректальных аденоматозных полипов был ниже почти на 15, чем у тех, кто ел меньше овощей такого типа. Эти противовоспалительные свойства были связаны с соединениями серы и флавоноидами антиоксидантами, которые есть в разных видах лука.
Поддерживает здоровье женщин
Исследование сотрудников института Южной Калифорнии показало, что регулярное ежедневное потребление лука у женщин в перименопаузе и постменопаузе после 50 лет увеличивает плотность некоторых костей и снижает риск перелома бедра.
Исследование китайских ученых 2016 года показало, что потребление лукового сока у женщин среднего возраста снижает потерю костной массы и улучшает плотность костей. Также он может позитивно влиять на лечение такого заболевания, как остеопороз.
Помогает регулировать уровень сахара
Исследование 2010 года, где изучали людей с диабетом 2-го типа, говорит, что употребление примерно 100-120 граммов свежего красного лука уменьшает уровень сахара в крови натощак примерно на 40 мг/дл в течение четырех часов. Такие свойства этого овоща будут очень полезны для людей с диабетом или преддиабетом.
Уже описанный выше антиоксидант кверцетин и соединения серы в луке также обладают противодиабетическим действием. Ученые говорят, что эти вещества взаимодействуют с клетками тонкого кишечника, поджелудочной железы, скелетных мышц, жировой ткани и печени, контролируя регуляцию уровня сахара в крови всего организма.
Важно помнить: при всех многочисленных полезных качествах лука он не является иммуномодулятором и не снижает риск заражения инфекциями и вирусными заболеваниями. Однако присутствие его в рационе будет отличной добавкой для укрепления организма.
Вред лука для здоровья
Основные вредные качества лука заключаются в его раздражающем эффекте на желудочно-кишечный тракт, что способно провоцировать обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита. Чрезмерное употребление разных видов лука способно повысить кислотность в желудке и даже оказывать раздражающие эффекты на органы дыхания. Поэтому иногда некоторые виды лука противопоказаны больным астмой, болезнью печени и почек.
Аллергия на лук
Аллергия на лук встречается редко, но у некоторых людей есть высокая чувствительность к веществам, содержащимся в нем, например к некоторым типам углеводов и клетчатки в его составе. Поэтому у аллергиков могут возникать проблемы с пищеварением, например изжога или вздутие живота.
Как не плакать, когда режете лук?
Большинство людей на земле лук во время нарезки или шинковки заставляет «плакать». Это происходит из-за того, что при механическом воздействии и реакции с воздухом плод выделяет специфический газ, содержащий серу. Это вещество действует как слезоточивый агент, то есть вызывает слезы или жжение в глазах.
Чтобы уменьшить количество слез во время готовки, рекомендуется охлаждать луковицу в течение 25-30 минут, а после убирать его верхушку. В дальнейшем нужно счистить внешние слои плода и оставить нетронутым корень, потому как именно в этой части самая высокая концентрация слезоточивых агентов.
Как выбрать и хранить лук?
РОСПОТРЕБНАДЗОР рекомендует при выборе лука обращать внимание на следующие аспекты:
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поверхность овоща должна быть сухой и твердой;
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сам лук должен иметь вес немного больше, чем кажется. Если вам кажется, что плод слишком легкий, возможно, внутри он полностью высох;
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шелуха и поверхность плода не должны иметь темных пятен, загрязнений или следа от взаимодействия с насекомыми;
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репчатый лук не может иметь мокрых пятен на поверхности, а также неприятный аромат (в ином случае луковица скорее всего испорчена);
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избегайте лука с развитым семенным стеблем и лука с признаками гниения или плесени;
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светлый лук обычно более острый на вкус, чем темный;
-
лука-порей не должен иметь вкрапления и точки иного цвета, поверхность у него всегда гладкая и ровная;
-
зеленый лук не должен иметь налета, пятен слизи и сухих кончиков.
Лук следует хранить при комнатной температуре, вдали от яркого солнечного света и в хорошо проветриваемом помещении. Лук с более острым вкусом, такой как желтый лук, хранится дольше, чем лук с более сладким вкусом, например белый, потому что соединения, придающие острый вкус, являются естественными консервантами.
Репчатый лук на долгое хранение лучше оставлять в тканевых мешках или плетеных корзинках, чтобы вокруг плодов было как можно больше кислорода. В помещении должна быть умеренная влажность, в ином случае начинается быстрое гниение. Порей или зеленые сорта лука нужно хранить в холодильной камере в специальной полке для овощей, где он не засохнет.
Весь лук следует хранить отдельно от картофеля, так как он будет поглощать влагу, а от этого может быстро портиться сама картошка. Не храните приготовленный лук в металлической посуде или контейнере для хранения, так как это приведет к его обесцвечиванию. Замораживание нарезанного лука приведет к тому, что он потеряет большую часть своего вкуса.