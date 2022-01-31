Что будет, если есть яичницу каждый день?

Все о популярном продукте.

Яичница (блюдо из разбитых яиц на сковороде) — самый популярный завтрак в мире. Ее легко и быстро готовить, она вкусная, а еще способна зарядить организм энергией на длительное время. Расскажем, в чем польза и вред яичницы, а также дадим несколько интересных рецептов.

Польза

Главный ингредиент яичницы — это, конечно же, яйца, которые богаты полезными веществами. В одном яйце содержится 75-95 калорий, около 8 г жира (при этом в основном в желтке, в белке — менее чем 0,05% жира), а также около 6,5 г белков (это 14% от женской суточной нормы и 12% от мужской).

Яйцо содержит:

— минералы — кальций, магний, селен, цинк, йод, железо, фосфор;

— витамины — A, B2, ниацин (B3), B6, биотин, B12, D, фолиевая кислота;

Яичницу полезно есть по утрам, чтобы восполнить баланс белка. Часто ее едят на завтрак именно спортсмены для поддержания мышц в тонусе.

Вред

Принято считать, что главный минус яиц — это большое содержание холестерина. Людям с повышенным холестерином рекомендуют следить за количеством употребляемых яиц. Можно также убирать желтки, а оставить один белок. Или же готовить яичницу из перепелиных яиц.

Еще данное блюдо нельзя есть людям с аллергией на яйца.

Если яичница не сильно поджарена, а имеет жидкий желток, то есть вероятность подцепить сальмонеллез (острое инфекционное кишечное заболевание, вызываемое многочисленными возбудителями из рода сальмонелл). Правда, сейчас существуют строгие санитарные нормы, за которыми следят фермеры. Поэтому лучше всего покупать яйца в магазинах и качественных фермерских магазинах, а не брать домашние на рынке. И, чтобы наверняка исключить риск заражения, стоит перед жаркой тщательно их вымыть, а также следить, чтобы скорлупа не попала в сковороду.

Самым вредным в яичнице является масло, на котором жарят. Отдавайте предпочтение качественному продукты, например оливковому или кокосовому маслу. Последнее во время жарки не выделяет канцерогенов. Наливайте на сковороду всего 2-3 капли масла, этого будет достаточно. Просто тщательно размажьте его по сковороде.

Также вредной яичница будет, если добавить в блюдо бекон, колбасу или сосиски. Замените их лучше на овощи (помидоры, болгарский перец, брокколи или цветную капусту), а также добавьте зелень (петрушку, укроп, шпинат или зеленый лук).

Основные виды

Глазунья. Это классический вариант, для которого нужно одно или несколько яиц. Их разбивают сразу на сковороду, смазанную маслом. Готовится блюдо 1,5-2 минуты на среднем огне. Соль и перец по вкусу.

Глазунья. fort.crimea.com

Болтунья. Это второй по популярности вид этого блюда. Для него необходимо разбить на сковороду несколько яиц и перемешать лопаткой в течение нескольких секунд. Готовить нужно также на среднем огне. Некоторые предпочитают отдельно взбить яйца в глубокой тарелке, а затем уже перелить их на сковороду. А в Италии делают так: взбивают яйца, выливают в стеклянное или силиконовое блюдо и запекают в духовке. Главное соблюсти принцип — белки и желтки не должны оставаться целыми. Соль и перец добавляют по вкусу.

Болтунья. 1000.menu

Яичница с размешанным желтком. Для такого варианта необходимо разбить яйцо на сковородку с маслом, а следом раздавить желток лопаткой, вилкой или ложкой так, чтобы он немного растекся. Жарить нужно на медленном огне в течение 2 минут. Соль и перец по вкусу.

Яичница с размешанным желтком. yasensvit.ua/ru

Шакшука. Этот вид было заимствован из еврейской кухни. Для приготовления шакшуки нарежьте мелко помидоры и перец, смешайте с зеленью. Выложите овощи на сковороду с маслом, добавьте томатную пасту и дайте потомиться несколько минут. Затем вам необходимо аккуратно разбить яйца в сковороду, чтобы желток остался целым. Посолите. Оставьте еще на 5 минут, а затем можете подавать к столу.

Шакшука. patee.ru/recipes

Рецепты

Яичница с сосисками

Для приготовления этого блюда необходимо обжарить сосиски, добавив в них яйца и приправу по вкусу. Для более оригинального варианта можно сделать из сосисок форму сердца. Для этого разрежьте сосиску вдоль таким способом, чтобы один край остался целым. Выверните две полоски в обратную сторону в форме сердца, скрепив внизу зубочисткой. В середину разбейте яйцо, немного посолив и поперчив.

Яичница в хлебе

Нарежьте хлеб аккуратными кусочками, в мякише нужно вырезать форму (круг, овал или квадрат). Разогрейте на сковороде масло и положите кусок хлеба. Поджарьте его сначала с одной стороны, а затем с другой. Как только перевернете на вторую сторону, разбейте яйцо, посолив и поперчив по вкусу. Готовить нужно 2-5 минут, в зависимости от степени предпочитаемой прожарки. Можно также отправить в духовку, чтобы яйца хорошо пропеклись.

Яичница с овощами

Помидоры, баклажан, болгарский перец и морковь нарежьте кубиками, отправьте в сковороду с маслом и потушите несколько минут. Затем добавьте яйца, перемешайте все вместе и тушите еще минут 10 на медленном огне под крышкой, периодически помешивая. Добавьте соль, перец и зелень по вкусу.

Яичница с сыром

Для начала натрите сыр на терке. Зелень (укроп, петрушка) измельчите. Растопите масло в сковороде, добавьте яйца, взбейте их и посолите. Когда яйца практически будут готовы, посыпьте сверху сыром и оставьте на пару минут. В готовое блюдо добавьте зелень.

Болтунья с копченым лососем

Вам необходимо взбить яйца, добавив в них сливки и соль по вкусу. Полученную смесь влейте на сковороду с маслом и жарьте на слабом огне. Как только яйца начнут схватываться, добавьте кусочки рыбы и зелени. Перемешайте и посолите. Доведите до готовности и подавайте на стол.

Глазунья с луком и шпинатом

Мелко нарежьте лук, руками измельчите шпинат. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук на среднем огне. Затем добавьте немного шпината и дайте настояться. После этого отделите в сковороде места для яиц и разбейте их туда так, чтобы зелень было вокруг. Пожарьте пару минут, добавив соль. Сверху готовое блюдо посыпьте остатками шпината.

Имейте в виду, что яичницу можно готовить с любыми ингредиентами. Добавляйте зеленый горошек, любые овощи, рыбу или бекон. Также помните, что сейчас в магазинах продается много силиконовых форм для приготовления яичницы. Так вы сможете разнообразить и сделать ваш завтрак еще привлекательнее.