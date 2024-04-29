Эксперты рассказали, сколько будут стоить летние туры по стране

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что средняя стоимость летних туров внутри страны составит 50-70 тысяч рублей. Цена рассчитана на двоих путешественников, включает также перелет и 10-12 дней пребывания. По данным экспертов, самым дорогим на внутреннем рынке будет санаторный отдых.

«Средний чек летней поездки в санаторий — 80-90 тысяч рублей на человека за две недели пребывания с лечением, проживанием и дорогой», — говорится в публикации.