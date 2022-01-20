Говяжий язык: польза и вред для организма

Может ли этот субпродукт нанести вред и какими полезными свойствами обладает.

Говяжий язык — блюдо, которое в России принято считать деликатесом. Однако некоторые люди предпочитают избегать его употребления. Кому-то кажется, что он нарушает эстетику обеденного стола, а кто-то считает его очень вредным. Но у говяжьего языка есть много преимуществ и недостатков. Может ли это блюдо нанести вред и ради каких полезных свойств его стоит употреблять?

Пищевая ценность говяжьего языка

Язык по сравнению с другими мясными органами и частями туши представляет собой одну большую мышцу. Благодаря этому он очень богат белком и другими важными для организма компонентами.

Белки 16 грамм Жиры 12 грамм Углеводы 0 — 2,2 грамма Калорийность 170-180 ккал Пищевая ценность говяжьего языка на 100 грамм продукта

Кстати, по пищевому составу говяжий язык чем-то схож со свиным. Но основное отличие, конечно, в его размере и цене. Само говяжье мясо более нежное на вкус и содержит много витаминов и полезных микроэлементов. Свиной язык более калорийный и содержит чуть больше жиров, поэтому тем, кто соблюдает низкокалорийную диету, лучше употреблять говяжий язык.

Польза говяжьего языка

Говяжий язык относится к так называемым субпродуктам. То есть это внутренние органы животных и части туши (кроме самого мяса, конечно), подходящие для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.

Во всем мире различные культуры используют животное практически целиком в пищу, в том числе употребляя кровь, кости и органы (такие, как язык). В животном мире хищники больше всего предпочитают именно органы своей добычи и обычно съедают их в первую очередь, так как в них содержится очень много питательных вещества.

Содержит железо и цинк

Железо и цинк укрепляют нашу иммунную систему, чтобы тело могло бороться с инфекциями. Наличие в рационе продуктов, содержащих железо, помогает предотвратить анемию — состояние, характеризующееся снижением переноса кислорода, которое вызывает усталость.

Железо также помогает клеткам вырабатывать энергию, а цинк способствует заживлению ран. 100 грамм вареного коровьего языка содержит почти 4 миллиграмма цинка, а это почти 45% рекомендуемой суточной нормы потребления этого элемента для женщин и около 35% нормы для мужчин.

Такая же порция содержит почти 2,5 миллиграмма железа, а это почти 30% и 12% необходимой суточной нормы потребления железа для мужчин и женщин соответственно.

Богат витамином B12 и холином

Холин и витамин B12 в говяжьем языке делают его отличной добавкой к любой здоровой диете. Эти элементы играют важную роль в здоровье нервной системы. Витамин В12 помогает нашему организму вырабатывать миелин, который необходим, чтобы поддерживать работу нервной системы. Порция вареного языка весом 100 грамм — это около 3 мкг витамина B12 к ежедневной здоровой диете.

Холин же входит в состав химических веществ, необходимых для нервных связей. Порция 100 грамм содержит 155 миллиграмм холина, что составляет почти треть дневной нормы для мужчин и женщин.

Содержит много белка

Как уже писалось выше, эта часть говяжьей туши содержит 16 грамм белка в 100 граммах продукта. В обычном мясе коровы белка примерно столько же, однако жира может быть гораздо больше.

Белок в говяжьем языке обеспечивает организм всеми необходимыми строительными блоками для роста новой мышечной ткани. Также поддерживает процесс, который повышает прочность мускулов, поддерживает гормональный баланс и помогает вырабатывать антитела, необходимые для иммунной функции.

Говяжий язык в сыром виде.

Богат жирными кислотами

Жирные кислоты — один из видов жиров, необходимых человеческому организму. Виды кислот, такие как омега-3 и омега-6, в основном содержатся в рыбе, но их много и в говяжьем языке.

Жирные кислоты, содержащиеся в коровьем языке, аналогичны кислотам, содержащимся в оливковом масле и орехах. Одна из их функций — снижение уровня холестерина и в то же время снижение риска отравления белком. Тип жирной кислоты, содержащейся в коровьем языке, называется насыщенной жирной кислотой. Но нужно помнить, что язык также содержит ненасыщенные жиры, поэтому уоптреблять его можно только в небольшом количестве.

Польза для беременных женщин

Коровий язык содержит много калорий и жирных кислот, а также богат цинком, железом, холином и витамином B12. В 100 граммах содержится почти полторы суточной нормы. Поэтому он особенно полезен беременным женщинам.

Также в нем присутствует такое вещество, как фолат, — он полезен для фертильности и снижает риски дефекта плода у младенцев, таких как расщелина позвоночника и проблемы с сердцем.

Витамин B6, который есть в этом мясе в небольшом количестве, помогает беременным во время утренней тошноты.

В языке также содержится около 40% витамина B5 (пантотеновая кислота). Этот витамин, в отличие от многих других, не имеет конкретной дневной нормы. Однако для беременных и кормящих женщин нормальный уровень потребления — около 6 мг в день, что достаточно просто получить из говяжьего языка.

Вред для здоровья

Субпродукты содержат много «плохого» холестерина, насыщенных жиров и пуринов. Эти вещества при их ненормированном потреблении могут сильно влиять на человеческий организм. Холестерин и насыщенные жиры, конечно, важны для сбалансированного питания, но их следует употреблять только в умеренных количествах.

Диетические рекомендации Министерства сельского хозяйства США говорят, что насыщенные жиры должны быть ограничены 10% или меньше всех потребляемых килокалорий человека. При этом потребление их не должно быть связано только с мясными продуктами.

Американская ассоциация кардиологов пишет, что у взрослого человека насыщенные жиры должны составлять не более 5-6% суточного потребления калорий. Это поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также существует мнение, что животные, подвергшиеся воздействию вспомогательных веществ для активного роста на фермах, имеют эти вещества в своих органах. Но, несмотря на то что печень и почки работают как фильтр для токсинов, они выделяют эти элементы позднее, а не хранят их внутри себя.

Как выбрать говяжий язык?

Основная характеристика качества говяжьего языка при покупке в магазине — это, конечно, его свежесть. Поэтому при покупке продукта в упаковке обращайте внимание на рейтинг продавца и штамп санитарной службы. Мясо должно быть проверено необходимыми инстанциями.

Цвет свежего говяжьего языка обычно обладает фиолетовым оттенком. Если вы заметили розоватые цвета — скорее всего это результат повторного замораживания и размораживания. Также сигнал плохого продукта — это налет серого цвета. Увидев такое, знайте: скорее всего, мясо несвежее.

Запах у свежего куска мяса должно иметь приятный мясной аромат и ничего больше. Других запахов быть не должно.Также обратите внимание на срез. В случае если он выделяет водянистую прозрачную влагу — это индикатор того, что продукт замораживали несколько раз. Если жидкость мутного розового цвета — говяжий язык хранили в ненадлежащих условиях. Как исключение, на свежем срезе могут появиться небольшие капли крови.

Как хранить говяжий язык?

Храните мясо в холодильной камере в отдельных отсеках и не рядом с другими продуктами, обладающими яркими запахами. После покупки поместите его в холодильник и держите там не более 24 часов. Если планируете хранить его долгий срок, то переложите сразу в морозильную камеру. В ней он может лежать до полугода.

В холодильной или морозильной камере хранить мясо лучше в пищевой пленке, бумажном или полиэтиленовом пакете, а также в плотно закрытом пластиковом контейнере. Если вы храните уже порезанный на кусочки язык, то в таком случае заворачивайте все кусочки по отдельности. Замораживать по новой такие куски уже нельзя.

Вареный говяжий язык перед упаковкой в холодильник необходимо предварительно остудить и держать там не более двух дней. Положите мясо в алюминиевую фольгу или бумажный пакет, как и в случае с сырым мясом, и также храните отдельно от другой еды.

Как правильно приготовить говяжий язык?

Говяжий язык.

Говяжий язык обычно употребляют в отварном виде. В самом классическом рецепте перед готовкой его нужно положить в воду на 30-40 минут, а потом тщательно вымыть под краном с проточной водой и обрезать слюнные железы, жир и все лишнее с помощью ножа. Как только вы поймете, что продукт чистый, опустите его в кипяток и варите от двух до четырех часов.

После первого закипания воды необходимо убрать пену. Также можно бросить в бульон целую или нарезанную луковицу. Проверяйте степень готовности с помощью вилки или ножа — они должны легко протыкать блюдо. Чтобы почистить язык после варки, опустите его в холодную воду и подержите 4-5 минут, а после снимайте шкурку от конца языка. Если планируете подавать язык в виде нарезки, предварительно посолите и приправьте специями во время варки.

Итог

Многие мясные субпродукты обладают высокой питательной ценностью и могут быть очень полезными для человеческого организма. Тем не менее употребление слишком большого количества субпродуктов сопряжено с риском для здоровья, и любой, кто рассматривает возможность внесения значительных изменений в рацион, должен сначала проконсультироваться со своим врачом и убедиться, что он тщательно изучил все за и против.

Однако субпродукты, если употреблять их в умеренных количествах, могут быть здоровой и регулярной частью сбалансированной ежедневной диеты.