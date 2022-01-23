Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?

Как выбрать и хранить чеснок и сколько можно съедать в день?

Чеснок — один из старейших культивируемых растений в мире и представляет собой выносливое многолетнее растение, принадлежащее к семейству амариллисовых. Другие члены этого семейства — разные виды и сорта лука. Все эти плоды отличаются острым ароматом и характерным вкусом.

Олимпийским спортсменам в Древней Греции на первых Играх давали чеснок — возможно, это самый ранний пример средств, повышающих работоспособность, используемых в спорте. В русском языке слово «чеснок» появилось из праславянского слова ?esti, что означает — чесать, скрести, рвать, драть. На территорию России чеснок попал из горных районов Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Пищевая ценность чеснока

Белки 6.5 грамма Жиры 0.5 грамма Углеводы 30 граммов Калорийность 140-150 ккал

Пищевая ценность чеснока на 100 граммов.

При этом в одном зубчике чеснока весом примерно в 4 грамма содержится:

0,3 грамма белка;

0 граммов жира;

0,7 грамма углеводов;

4 ккал;

25 мг калия.

Польза чеснока

Чеснок, несмотря на свой небольшой размер, содержит в себе множество полезных микроэлементов. Он богат марганцем, кобальтом, хромом и молибденом. В нем также немало кальция и калия. Из витаминов чеснок содержит в большом количестве витамины B6 и PP.

Обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами

Чеснок имеет долгую историю использования в качестве борца с инфекциями против вирусов, бактерий и грибков. В англоязычных странах его иногда даже называют русским пенициллином из-за его антибактериальных свойств, которые возможны из-за наличия в составе аллицина.

Некоторые кожные заболевания, такие как бородавки, а также укусы насекомых также могут реагировать на чесночное масло или измельченный сырой зубчик чеснока. Также профилактическое употребление чеснока может снизить частоту простудных заболеваний у взрослых людей, пишут американские исследователи. Однако его поедание не влияет на продолжительность симптомов, если человек уже болен.

Нужно помнить, что чеснок не является иммуномодулятором и не помогает бороться с вирусами, а также не способен укреплять иммунитет. Но как полезный овощ он должен присутствовать в рационе человека.

Снижает риск развития некоторых видов рака

Согласно исследованию, проведенному в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Китае, у людей, которые ели сырой чеснок чаще чем два раз в неделю в течение семилетнего периода наблюдения, риск развития рака легких был на 44% ниже. Авторы научной работы считают, что этот овощ обладает своеобразным химиопрофилактическим средством против онкологических заболеваний.

Американскими учеными было установлено, что сероорганические соединения, обнаруженные в чесноке, эффективны при разрушении клеток в глиобластомах, что вызывает опухоли головного мозга. Сероорганические соединения показали высокую эффективность в уничтожении определенных типов клеток, и специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы создать полноценную терапию из этих веществ.

Другие китайские исследователи в 2013 году опубликовали научную работу, в которой описали влияние овощей из семейства амариллисовых на снижение риска развития рака простаты. Особенно ученые отмечали влияние чеснока.

Снижает риск сердечных заболеваний

Исследователи из Медицинской школы Университета Эмори обнаружили, что один из компонентов масла чеснока помогает поддерживать здоровье сердца после приступа. А другие компоненты плода можно использовать для лечения сердечной недостаточности.

В другом исследовании ученые обнаружили, что чесночное масло может помочь защитить больных диабетом от кардиомиопатии. Кардиомиопатия является ведущей причиной смерти среди больных сахарным диабетом. Это хроническое заболевание миокарда (сердечной мышцы), который аномально утолщен, увеличен и/или уплотнен.

Чеснок также может снижать артериальное давление благодаря своей способности расширять кровеносные сосуды, позволяя крови течь более свободно.

Помогает поддерживать здоровый уровень холестерина и кровяного давления

Исследования показывают, что добавка экстракта чеснока улучшает липидный профиль крови и усиливает антиоксидантный потенциал крови. Также она вызывает значительное снижение систолического и диастолического артериального давления. Другими словами, добавки с экстрактом чеснока снижали высокий уровень холестерина, а также кровяное давление у пациентов с гипертонией.

Защищает от алкогольного поражения печени

Печень — орган, который сильно повреждается длительным чрезмерным употреблением алкогольных напитков. Ученые из Института токсикологии показали, что сероорганические соединения, полученные из чеснока, оказывают защитное действие против вызванного этанолом окислительного стресса и поддерживают здоровую работу органа.

Витамины в чесноке.

Поддерживает здоровье женщин

Исследования ученых из Индии показывают, что чеснок может снижать потерю костной массы за счет повышения уровня некоторых гормонов. Особенно эффект проявлялся у женщин старшего возраста при употреблении суточной дозы сухого экстракта чеснока, то есть около 2 граммов несколько раз в неделю.

Другая международная группа ученых выявила, что употребление чеснока может облегчить воспалительные симптомы остеоартрита. Эксперимент показал, что прием чеснока в течение 12 недель может уменьшить тяжесть боли у женщин с избыточным весом или ожирением в коленных и других суставах.

Как пишут исследователи в BMC Musculoskeletal Disorders, у женщин, рацион которых был богат овощами, луком и чесноком, был низкий уровень развития остеоартрита (или остеоартроза) Это заболевание, поражающее все компоненты сустава: хрящи, суставные капсулы, связки, околосуставные мышцы и прилежащую к хрящу кость.

Сколько можно съедать чеснока?

Чеснока в день можно съедать от половины до одного зубчика в день. Уже в этом количестве содержится около 3000-6000 мкг аллицина. Это вещество, которое образуется при разрушении частиц чеснока во время жевания или готовки, и именно оно обладает бактерицидным эффектом.

Некоторые диетологи говорят, что взрослые люди могут съедать до 15 граммов чеснока в сутки, или примерно 4 зубчика. Для детей это доза, конечно же, еще меньше. Однако нужно помнить, что чрезмерное употребление этого плода может вызывать негативные реакции в организме.

Вред чеснока

Несмотря на многочисленные полезные эффекты плода, добавлять его в свой рацион нужно очень аккуратно. При приеме внутрь чеснок может вызвать побочные эффекты, такие как неприятный запах изо рта, изжога, газы и диарея. Эти эффекты часто усиливаются при употреблении овоща в сыром виде.

Чесночные продукты могут быть опасны при нанесении на кожу. Чеснок может вызвать сильное повреждение, похожее на ожог. Сырой чеснок может вызвать даже раздражение кожных покровов.

В редких случаях чесночные добавки могут вызывать головные боли, усталость, потерю аппетита, мышечные боли, головокружение и аллергические реакции, такие как приступы астмы или кожная сыпь. Обратитесь к доктору, если заметили после употребления чеснока похожие симптомы.

Если вы принимаете препараты для разжижения крови, прием чесночной добавки может усилить действие лекарства, что еще больше усложнит процесс свертывания крови. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки с чесноком.

Аллергия на чеснок проявляется обычно на органах дыхания. Реакция может наступить даже от запаха овоща, сухого чесночного порошка или чесночных продуктов. Все они могут вызвать хрипы в горле, кашель и спровоцировать приступ астмы.

Чеснок.

Как выбрать и хранить чеснок?

Главное правило при выборе чеснока — он должен быть твердым и сухим. Головка не должна быть крупной или, наоборот, очень маленькой. Оптимальный вкус имеют плоды среднего размера. Не стоит приобретать прорастающие плоды, так как они быстро портятся и имеют меньше полезных веществ.

Как и любой другой овощ, он не должен иметь темных пятен и следов гниения. При покупке убедитесь, чтобы чеснок лежал у продавца в сухом и чистом месте. На головках не должно быть много шелухи и грязи.

Для хранения чеснока после покупки холодильник не понадобится. Оптимальная температура для этого овоща — чуть ниже комнатной, или примерно 15-20 градусов. Найдите дома темные, сухие и проветриваемые помещения и положите чеснок туда. Чеснок не особо боится вредителей, так как химические вещества в нем его защищают.

Держать их лучше не кучей, а в какой-либо коробке (например, деревянной) или на связке. Если вы планируете оставить чеснок на длительное хранение, то сначала просушите его. Например, зимой это можно сделать в духовке, при температуре не более 40 градусов.