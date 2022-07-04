Красная смородина: польза и вред для организма

Расскажем о том, как красная смородина может повлиять на здоровье.

Красная смородина представляет собой многолетнее растение семейства крыжовниковых. При соблюдении всех необходимых условий для выращивания смородина начинает плодоносить уже в конце июня и начале июля.

История красной смородины

Западная Европа считается родиной красной смородины. Раньше не столько употребляли в пищу вкусные плоды кустарника, сколько использовали его терапевтические свойства для лечения различных заболеваний.

На территории нашей страны кустарник начали разводить при монастырях, отметив полезные свойства продукта.

Из смородины изготавливали лечебные отвары. Изначально плоды и листья растения применяли в медицинских целях. Позднее по достоинству были оценены и вкусовые качества смородины, ягоды нашли применение в кулинарии.

Красная смородина. Фото Global Look Press

Состав и калорийность красной смородины

Калорийность красной смородины на 100 г составляет 43 ккал.

- белки — 0,6 г;

- жиры — 0,2 г;

- углеводы — 7,7 г.

Плоды красной смородины в свежем виде низкокалорийны. При этом следует отметить, что в процессе сушки этот показатель возрастает до 280 ккал.

Польза красной смородины для организма человека

Еще с древних времен было отмечено благотворное воздействие ягод красной смородины на здоровье человека. Плоды растения содержат витамины, микро- и макроэлементы, пектин, каротин, клетчатку. Данные вещества оказывают положительное влияние на работу многих органов и систем.

Витамины

Красная смородина содержит большое количество витаминов, уступая черной смородине только по количеству витамина С. Особенно много в красных ягодах витамина А, помогающего сохранять красоту и здоровье кожи, волос, ногтей. Также витамин необходим для роста и регенерации клеточных структур. Помимо этого, он участвует в профилактике заболеваний органов зрения и дегенерации желтого пятна, препятствуя возникновению «куриной слепоты».

Фолиевая кислота

В ягодах красной смородины содержится фолиевая кислота, необходимая для здоровья репродуктивной системы. В данном веществе нуждается женский организм в период беременности. Фолиевая кислота требуется для правильного развития органов плода.

Калий

Калий в красной смородине опосредованно влияет на адекватную работу сердечно-сосудистой системы, препятствует возникновению инфарктов и инсультов. Нехватка макроэлемента способна привести к отекам, ухудшению общего самочувствия, выраженной слабости. Зачастую подобные проявления спровоцированы заболеваниями, для которых характерна диарея и рвота. В процессе потери большого количества жидкости обезвоживается организм и выводится калий.

Кальций

Элемент полезен не только для костной ткани, но и для всего организма в целом. Его потребление в достаточном количестве обеспечивает здоровье зубов, волос, ногтей. С возрастом возможно появление такого заболевания, как остеопороз. Причиной недуга является недостаточное оснащение кальцием органов и тканей в детском и взрослом периоде.

Магний

Макроэлемент, содержащийся в красной смородине, препятствует возникновению судорог, мышечных спазмов, головной боли. При обнаружении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу, не стоит заниматься самолечением. Дефицит магния довольно сложно диагностировать лабораторным путем. Дело в том, что основная концентрация вещества находится в костной и мышечной ткани. И только 1% - в крови. Важно обеспечить достаточное поступление в организм макроэлемента с пищей.

Железо

Красная смородина содержит железа больше, чем черная. Его достаточное потребление необходимо для адекватной работы сердечно-сосудистой системы. При нехватке микроэлемента возможно появление таких симптомов, как аритмия, изменение артериального давления, мышечная слабость. Негативно дефицит железа сказывается и на здоровье кожных покровов. Кожа теряет тонус и эластичность, возникает шелушение. Волосы становятся сухими, ломкими и подвержены выпадению.

Йод

Красная смородина является источником йода, которого в ней столько же, сколько в хурме и фейхоа. Многие районы России считаются йододефицитными, что, в свою очередь, может послужить причиной нарушения работы эндокринной системы. Из-за недостатка микроэлемента страдает щитовидная железа.

Красная смородина. Фото Global Look Press

Фосфор

Большое процентное соотношение фосфора находится в костной ткани. Этот показатель составляет 85%. Элемент способствует усвоению кальция. Дефицит фосфора может привести к таким негативным последствиям, как заболевания зубов. Наиболее богаты макроэлементом продукты животного происхождения. Из растительных следует отдавать предпочтение красной смородине, фасоли, свекле, моркови.

Марганец

Марганец — микроэлемент, который необходим для нормальной работы иммунной, сердечно-сосудистой, половой, пищеварительной систем. В пищевых продуктах растительного происхождения концентрация марганца значительно выше, чем в животных.

Медь

По данным Роспотребнадзора, медь выполняет важную роль в процессе кроветворения. Также элемент необходим для нормальной работы эндокринной системы. Меди присущи антиоксидантные качества, которые способствуют предотвращению преждевременного старения.

Цинк

Обеспечивает рост и развитие костной и мышечной ткани. Цинк играет важную роль в синтезе коллагена. Микроэлемент улучшает качество памяти и умственную активность.

Пектин

Данное вещество способствует выведению из организма токсинов. Пектин, подобно сорбенту, поглощает вредные вещества.

Кумарин

Благодаря наличию кумарина красная смородина очень полезна людям в качестве профилактики заболеваний кровеносной системы, в том числе инфарктов и инсультов. Употребление ягод способствует понижению свертываемости крови, помогает организму связать холестерин и предупредить развитие атеросклероза.

Красная смородина. Фото Global Look Press

Клетчатка

Употребление красной смородины способствует стабилизации работы кишечника за счет содержания в ней клетчатки.

Роспотребнадзор рекомендует включить в свой рацион сезонные ягоды, в том числе красную смородину. Употребляя свежую зелень, ягоды, фрукты, овощи, мы получаем максимальное количество витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, которые защищают от развития различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды.

Листья красной смородины не менее полезны, чем ее плоды. Они содержат фитонциды, эфирные масла, дубильные вещества и витамины. Листья обладают жаропонижающими, противовоспалительными, тонизирующими и мочегонными свойствами. В народной медицине из смородиновых листьев принято делать отвары и чай. Для этого листья собирают и высушивают, как правило, еще до периода цветения и плодоношения кустарника. В этот период они содержат наибольшее количество полезных веществ.

Красная смородина. Фото Global Look Press

Вред красной смородины для организма человека

Помимо положительного влияния, красная смородина может нанести вред здоровью человека и негативно воздействовать на работу внутренних органов и систем.

Противопоказанием к употреблению ягод красной смородины является:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение гастрита — кислота, находящаяся в ягодах красной смородины, может пагубно влиять на поврежденную слизистую органов ЖКТ;

— гепатит, гепатоз — при поражениях печени разного патогенеза не рекомендуется употреблять плоды красной смородины;

— низкая свертываемость крови — ягоды смородины содержат вещества, разжижающие кровь;

- желчнокаменная болезнь — употребление красной смородины может спровоцировать движение камней, сопровождающееся ярко выраженным болевым синдромом;

- повышенная чувствительность зубной эмали — кислота в плодах смородины негативно воздействует на эмаль зубов, поэтому рекомендуется после приема пищи прополоскать ротовую полость водой;

— аллергическая реакция — зачастую ягоды и фрукты красного цвета могут стать причиной возникновения пищевой аллергии, в случае необходимости следует принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью.

Красная смородина. Фото Global Look Press

Как выбрать и хранить красную смородину

Смородину можно не только купить в магазинах и на рынках, но и вырастить самостоятельно на приусадебном участке. «Редко кто из садоводов жалуется на отсутствие красной смородины. Культура очень неприхотливая. Плодоносит, хоть и немного, даже в одичавших садах. Что уж говорить, если хоть иногда за ней ухаживать», — пишет главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

При выборе красной смородины следует обращать внимание на цвет ягод. Наличие белых пятен говорит о незрелости плодов либо о нарушении правил транспортировки и хранения продукта.

Хранить смородину рекомендуется в холодильнике несколько дней. Мыть ягоды следует непосредственно перед употреблением в пищу. Также красную смородину можно замораживать или сушить. В таком виде срок хранения увеличивается до нескольких месяцев, при этом все полезные свойства продукта сохраняются. Однако следует помнить, что калорийность сушеных ягод существенно выше, чем свежих или замороженных.