Ученые обнаружили, что оливковое масло снижает риск развития деменции

Добавление столовой ложки оливкового масла в ежедневный рацион снижает риск развития деменции. Об этом пишет издание СNN.

Пользу оливкового масла для поддержания ментального здоровья обнаружили ученые из Гарварда. Они в течение 28 лет отслеживали состояние 92 тысяч человек, которые регулярно добавляли в меню минимум семь граммов оливкового масла. Так эксперты зафиксировали снижение на 28% риска преждевременной смерти из-за деменции.

По словам одного из авторов исследования, Анн-Жюли Тессье, есть оливковое масло нужно вместо маргарина или майонеза. Оно полезно не только для сердца, но и для мозга.

Также исследователи отметили, что им удалось доказать пользу только оливкового масла, другие масла не показали таких результатов.