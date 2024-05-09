Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, сколько меда можно есть в день, чтобы не толстеть
Питание и еда

Сегодня, 11:30

1 мин.

Нутрициолог объяснила, сколько меда можно есть в день, чтобы не толстеть

Мария Маковей
Автор
Мед в банке
Фото StefaNikolic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова заявила, что мед содержит большое количество фруктозы. Поэтому она рекомендует есть не более 50-100 г продукта в день взрослым и 40 г — детям. По ее словам, это поможет избежать набора лишнего веса и нарушения углеводного обмена.


«Есть мед лучше в первой половине дня», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Также нутрициолог советует с особой осторожностью давать мед детям, потому что продукт может привести к поражению нервной системы, включая паралич дыхательной мускулатуры.

«Давать мед детям можно только с двух-трех лет, если у малышей нет аллергии», — подытожила Беликова.

Самый полезный мед. Диетолог назвала самый полезный сорт меда
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Игре все возрасты покорны. Сколько лет было Фетисову, Ларионову и другим звездам, когда они закончили карьеру
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Парад на Красной площади: прямой эфир

Придумай мем

Последние новости
8 мая 18:45
Нутрициолог рассказала, как выбрать свежую рыбу
8 мая 10:30
Нутрициолог объяснила, к чему приводит переизбыток витамина D
7 мая 15:45
Эпидемиолог объяснил, чем опасен березовый сок
7 мая 10:10
Британские ученые назвали самые опасные сладости
5 мая 10:10
Нутрициолог объяснила, как выбрать арбуз без нитратов