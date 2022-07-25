Как не заболеть под кондиционером

В дни, когда от жары некуда деться, может казаться, что купить и повесить дома кондиционер — это уже решение проблемы

На самом деле есть риск усугубить ситуацию: никто не хочет оказаться простывшим на 30-градусном пекле, но у многих это получается. Врач и специалист по климатическим системам рассказали о правилах пользования охлаждающими устройствами.

Температурный режим

Люди, простудившиеся под кондиционером, — одни из самых частых летних посетителей в кабинете терапевта-пульмонолога Кристины Воробьевой.

«Это пациенты с воспалительными заболеваниями, связанными с переохлаждением, — такими как насморк, боль в горле, боль в мышцах шеи», — рассказала врач «СЭ».

Самой частой причиной таких заболеваний является попадание организма в условия резкого перепада температур. Поэтому специалист рекомендует следить за тем, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала семи градусов:

«Например, если за окном 30 градусов, установите кондиционер на 23 — это вполне комфортная температура. И ни в коем случае не снижайте значение до 18-16 градусов. Это настоящий холодовой шок для организма! Происходит спазм сосудов, ухудшается кровоснабжение слизистых оболочек, которые являются основным барьером на пути проникновения инфекции».

Кондиционер. Фото Global Look Press

Для более плавного перехода к комфортной температуре охлаждать воздух можно не резко, а постепенно — с шагом в 2-4 градуса от температуры в помещении раз в 20-30 минут.

Если необходим быстрый результат, можно все же прибегнуть к хитрости и охладить воздух до минимальных значений (16-18 градусов), но с некоторыми условиями:

«Охлаждать стоит не дольше 10-15 минут и не находясь в помещении, — предостерегает специалист по работе с климатическими системами Игорь Кузнецов. — А потом — вернуться и поднять температуру на пульте до комфортной».

Расположение кондиционера и направление воздушных потоков

Для того чтобы кондиционер приносил пользу, а не вред, следить нужно не только за температурой выходящего из прибора потока воздуха, но и за тем, куда он устремлен.

Переохлаждение возникает в результате точечного попадания потока холодного воздуха на часть тела. Поэтому настраивать устройство специалисты рекомендуют так, чтобы лопасти были нацелены к потолку или параллельно полу и холодный воздух постепенно распределялся по помещению.

Следовательно, бояться устанавливать кондиционер над кроватью и «ссылать» его на противоположную стену — большая ошибка.

Как и установка напротив стола, кресла, дивана и любого другого места, где подолгу находится человек. Находясь ровно под кондиционером, простыть, наоборот, сложнее всего.

Обслуживание кондиционера

Уход за кондиционером важен не столько для самой техники, сколько для нашего здоровья, потому что в фильтрах скапливается пыль и размножаются вредоносные микроорганизмы. Получается только иллюзия выходящего из кондиционера освежающего потока воздуха, а по факту — эффект обратный.

Поэтому если в кондиционере установлены обычные сетчатые фильтры, то раз в один-два месяца их следует чистить. Вот как это делать:

Отключить питание прибора, открыть крышку. Извлечь фильтры. В случае если непонятно, как это делается, — обратиться к инструкции, прилагаемой к устройству. Промыть фильтры обычной проточной водой, если загрязнение не отходит — замочить в воде и чуть позже повторить процедуру. Высушить естественным способом — не нагревая, и вернуть на место.

Если в кондиционере установлены угольные фильтры, им требуется регулярная замена.

Кондиционер. Фото Global Look Press

Обновление и увлажнение воздуха

Несмотря на освежающий эффект от кондиционера, большинство моделей не обладают функцией вентилирования помещения, поэтому в комнате все равно необходимо периодически открывать окно, чтобы запускать кислород и выпускать углекислый газ.

Не менее важно насыщать пространство влагой, ведь кондиционеры неизбежно сушат воздух. А уровень влажности ниже 40 процентов приводит к пересыханию слизистых оболочек, которые, как говорилось выше, защищают нас от инфекций. Помогут увлажнители и мойки воздуха, частая влажная уборка и комнатные растения.

Кондиционер. Фото Global Look Press

На какие функции обратить внимание при покупке кондиционера

Некоторые современные кондиционеры способны сами заботиться о здоровье владельца. Игорь Кузнецов рассказал, какими опциями они должны для этого обладать.

Дистанционное управление.

«Если кондиционер поддерживает Wi-Fi, вы можете по дороге с работы заранее установить в комнате комфортную температуру, например, на том же минимальном значении, за 10 минут до своего прихода, чтобы не простудиться».

Ночной режим.

«Не стоит путать с просто тихим режимом. В ночном кондиционер перед сном опускает температуру, чтобы можно было спать не в жаре, а когда в помещении становится прохладно к четырем-пяти часам утра — согревает воздух, и утром вы не замерзаете».

Датчик, определяющий местонахождение человека.

«Кондиционер распознает, где находится человек, и поворачивает лопасти, направляя поток воздуха в другую сторону».

Кондиционер в машине

Делать глоток свежего воздуха в машине тоже следует с осторожностью. Сперва терапевт-пульмонолог рекомендует на 3-5 минут открыть окна, и только после этого можно включать кондиционер. При этом, как и в помещении, нельзя сразу устанавливать низкую температуру, а потоки воздуха нужно направлять в сторону от себя.