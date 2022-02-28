Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны.

Диеты для похудения: плюсы и минусы/польза и вред

Вопросы похудения и диетического лечения избыточного веса основаны на принципах здорового питания.

Желание сбросить вес редко появляется тогда, когда масса тела только начинает постепенно увеличиваться. Чаще мысли о диете посещают, когда уже не только по лестнице сложно без одышки подняться, но даже пешие прогулки вызывают затруднения.

Ошибки при похудении

Еще даже не начав придерживаться той или иной диеты, человек совершает первую ошибку: ставит перед собой нереальные цели. Бывает очевидно, что сбросить необходимо 25-30 кг и более, то есть это примерно 30% от общей массы тела. Однако сразу ставить эту задачу совершенно неправильно.

Несмотря на то что вас подвигло на мысли о диете отражение в зеркале, в первую очередь избавляться от лишнего веса нужно не для улучшения внешнего вида, а для снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета. Для этого необходимо сбросить 5-7% от исходной массы тела за полгода. То есть, если исходный вес был 100 кг, то 5% - это всего лишь 5 килограммов.

Такое снижение уже во многом нивелирует риски этих грозных заболеваний. Самое сложное — не сбросить эти 5 кг, а не набрать их снова.

Вторая ошибка — резко перестать есть, сесть на практически голодную диету.

Последствия такого голодания:

выпадение волос;

истончение кожи, ее сухость и шелушение;

гормональный дисбаланс;

неизбежная потеря белков;

нехватка витаминов и микроэлементов;

стресс для всего организма.

Вес действительно очень быстро снизится. Но худеть нужно правильно, без таких бессмысленных усилий, несущих вред здоровью в целом.

Лишние килограммы не возникли из ниоткуда и неожиданно, они являются следствием образа жизни последних нескольких лет, а то и всей жизни. Избавиться от них за день-два тоже не получится.

Третья ошибка — испытывать на себе всевозможные способы, не пройдя медицинское обследование и не получив рекомендаций врача.

Избыточная масса тела может быть не только результатом погрешностей в питании, но и самостоятельным заболеванием — ожирением, которое требует лечения. Этому недугу также сопутствует ряд других болезней, поэтому без специалиста здесь не обойтись.

Упражнения в зале.

Кто быстрее худеет?

Вес быстрее снижают мужчины, нежели женщины — мышечная масса больше, поэтому расход энергии тоже больше.

Возраст тоже влияет на скорость уменьшения объемов. Пожилым людям сложнее добиться физиологического снижения веса.

И конечно, имеет значение генетика. Некоторые люди могут позволить себе лишнее в питании и при этом избыточным весом не страдают.

Снизить или удержать?

Мало только снизить вес, главное — его удержать, стабилизировать и не дать повышаться снова до тех пределов, которые опасны для здоровья.

После некоторого периода уменьшения массы тела организм начинает сопротивляться. Он включает режим экономии и снижает энергетические потребности.

Диеты с резкими изменениями привычного питания, со строгими ограничениями способствуют быстрому избавлению от лишних объемов, но ценой вреда для здоровья. Подобный подход поможет похудеть лишь ненадолго. Прежний вес не только быстро вернется, но и станет больше, чем был исходный.

Снижение веса — процесс небыстрый, кропотливый, он требует времени, силы воли и изменения качества жизни в целом. Важно не просто избавиться от лишних килограммов, но еще и закрепить этот результат.

Диеты как метод лечения

Диеты с медицинской точки зрения — это не просто схема приема пищи для того, чтобы привести себя в форму и сдвинуть стрелку весов в меньшую сторону.

Во врачебном мире под термином «диета» кроется гораздо более широкое понятие — ряд мероприятий в отношении питания, направленных на лечение разного рода заболеваний.

Плюсы и минусы популярных диет

Как у любого лекарственного препарата есть ряд побочных эффектов, так и диеты могут принести не только пользу, но и вред организму.

Диета по Дюкану

Суть подхода:

— употребление большого количества белка, особенно в начале использования этого метода.

Плюсы:

— быстрое снижение веса в первую фазу;

— нет необходимости ограничивать количество пищи, главное — потреблять только белок.

Минусы:

— сухость во рту из-за исключения углеводов;

— слабость;

— бессонница;

— головокружение;

— запоры вследствие недостатка клетчатки.

Вывод:

— диета не является сбалансированной;

— не обеспечивает организм необходимыми микроэлементами.

Диета по Аткинсу, или «Кремлевская»

Суть подхода:

— резкое ограничение углеводов;

— жиры и белки после фазы потери массы тела не ограничиваются.

Плюсы:

— вес вначале быстро снижается.

Минусы:

— чувство жажды, сухость во рту;

— прием жирной пищи.

Вывод:

— несовместима с принципами здорового питания;

— может вызвать обострение хронических заболеваний.

Палеодиета

Суть подхода:

— отказ от любой искусственно обработанной пищи;

— употребление только тех продуктов, которые были доступны в первобытные времена (мясо, орехи, фрукты).

Плюсы:

— соль и сахар не употребляются;

— низкокалорийная еда.

Минусы:

— много мяса;

— отсутствие цельных зерен;

— отказ от молочных продуктов.

Вывод:

— не соответствует принципам здорового питания;

— вызывает недостаток питательных элементов.

Средиземноморская диета

Суть подхода:

— пропорциональное уменьшение количества потребляемых продуктов;

— сочетание этой модели питания с регулярными физическими нагрузками.

Плюсы:

— не исключает все необходимые для полноценного питания продукты;

— богата клетчаткой, полезной для пищеварения;

— включает употребление большого количества овощей и фруктов;

— много рыбы и морепродуктов в рационе;

— зерна и орехи в достаточном количестве;

— сыры и молочная продукция;

— ограничение употребления мяса.

Минусы в такой диете для здорового человека отсутствуют.

Вывод:

— оптимально подходит для постепенного снижения массы тела и поддержания достигнутого результата;

— не противоречит принципам правильного питания.

Суть подхода:

— ограничение потребления калорий;

— длится только две недели.

Плюсы:

— много фруктов и овощей;

— ограничение сладостей, фастфуда, жареной пищи.

Минусы:

— постоянное чувство усталости и голода;

— отказ от потребления мяса, рыбы;

— кратковременный результат.

Вывод:

— не подходит людям, имеющим какие-либо заболевания.

Фрукты и ягоды.

Меню на день для похудения

Нутрициолог Наталья Эйшнер привела пример дневного рациона питания.

Завтрак:

— омлет из двух яиц с помидором и шпинатом;

— цельнозерновой хлеб — 70 г.

Перекус:

— апельсин;

— орехи — 30 г (несоленые).

Обед:

— кус-кус — 120 г;

— отварное куриное мясо — 130 г;

— овощи — 250 г.

Перекус:

— творог — 120 г;

— сметана 15% - 30 г.

Ужин:

— рыба запеченная — 150 г;

— булгур — 100 г;

— овощной салат, заправленный оливковым маслом, — 250 г.

Специалист рекомендует питаться три-пять раз в день, с промежутками три-четыре часа. До сна лучше поесть за два-три часа.

Упражнения в зале.

Не стоит рассматривать диету как единственный возможный способ похудения. Изменение привычного образа жизни — вот что лежит в основе этого процесса, и это большая работа над собой. Забота о своем здоровье — это прогулки на свежем воздухе, физическая активность, закаливание и правильное питание. И все это ежедневный труд.