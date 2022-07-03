Персики: польза и вред для организма
Калорийность и БЖУ персиков
|
Калорийность в 100 г
|
49 ккал
|
Белки
|
0,9 г
|
Жиры
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0,1 г
|
Углеводы
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9,5 г
Польза персиков
Содержат много витаминов
Как и многие фрукты, персики богаты витаминами и минералами.
Среди них:
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фолиевая кислота;
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бета-каротин;
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марганец;
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цинк;
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В персиках содержатся органические кислоты и растворимые пищевые волокна, которые очень полезны для микрофлоры кишечника.
Предотвращают токсикоз
Как раз благодаря хорошему воздействию на пищеварительную систему персики рекомендуется включать в рацион беременных женщин — они существенно облегчают симптомы токсикоза. В этом фрукте содержится железо, способствующее повышению гемоглобина.
Помогают сохранить красоту
Персики благотворно влияют на кожу, волосы и ногти, опять же, благодаря большому количеству витаминов.
Полезны для детей
Помимо того что персики необходимы для нормального функционирования ЖКТ, они защищают детей от вирусных заболеваний и поддерживают хорошее зрение во время активного роста малышей. Вводить персики в детский рацион следует с семи-восьми месяцев.
Вред персиков
Разумеется, при аллергических реакциях персики из рациона стоит исключить. Аккуратно употреблять персики следует людям с заболеваниями ЖКТ, особенно при острой стадии гастрита. Кроме того, этот фрукт противопоказан диабетикам — все дело в высоком содержании сахара.