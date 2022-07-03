Персики: польза и вред для организма

Объясняем, почему их следует включить в рацион.

Калорийность и БЖУ персиков

Калорийность в 100 г 49 ккал Белки 0,9 г Жиры 0,1 г Углеводы 9,5 г



Польза персиков

Содержат много витаминов

Как и многие фрукты, персики богаты витаминами и минералами.

Среди них:

В персиках содержатся органические кислоты и растворимые пищевые волокна, которые очень полезны для микрофлоры кишечника.

Предотвращают токсикоз

Как раз благодаря хорошему воздействию на пищеварительную систему персики рекомендуется включать в рацион беременных женщин — они существенно облегчают симптомы токсикоза. В этом фрукте содержится железо, способствующее повышению гемоглобина.

Персики предотвращают токсикоз. Фото Global Look Press

Помогают сохранить красоту

Персики благотворно влияют на кожу, волосы и ногти, опять же, благодаря большому количеству витаминов.

Полезны для детей

Помимо того что персики необходимы для нормального функционирования ЖКТ, они защищают детей от вирусных заболеваний и поддерживают хорошее зрение во время активного роста малышей. Вводить персики в детский рацион следует с семи-восьми месяцев.

Вред персиков

Разумеется, при аллергических реакциях персики из рациона стоит исключить. Аккуратно употреблять персики следует людям с заболеваниями ЖКТ, особенно при острой стадии гастрита. Кроме того, этот фрукт противопоказан диабетикам — все дело в высоком содержании сахара.