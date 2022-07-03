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Сегодня, 09:00

Персики: польза и вред для организма

Анастасия Кравченко
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Персики содержат много витаминов.
Фото Global Look Press
Персики предотвращают токсикоз.
Фото Global Look Press
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Объясняем, почему их следует включить в рацион.

Калорийность и БЖУ персиков

Калорийность в 100 г

49 ккал

Белки

0,9 г

Жиры

0,1 г

Углеводы

9,5 г


Польза персиков

Содержат много витаминов

Как и многие фрукты, персики богаты витаминами и минералами.

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Среди них:

В персиках содержатся органические кислоты и растворимые пищевые волокна, которые очень полезны для микрофлоры кишечника.

Предотвращают токсикоз

Как раз благодаря хорошему воздействию на пищеварительную систему персики рекомендуется включать в рацион беременных женщин — они существенно облегчают симптомы токсикоза. В этом фрукте содержится железо, способствующее повышению гемоглобина.

Персики предотвращают токсикоз. Фото Global Look Press
Персики предотвращают токсикоз.
Фото Global Look Press

Помогают сохранить красоту

Персики благотворно влияют на кожу, волосы и ногти, опять же, благодаря большому количеству витаминов.

Полезны для детей

Помимо того что персики необходимы для нормального функционирования ЖКТ, они защищают детей от вирусных заболеваний и поддерживают хорошее зрение во время активного роста малышей. Вводить персики в детский рацион следует с семи-восьми месяцев.

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Вред персиков

Разумеется, при аллергических реакциях персики из рациона стоит исключить. Аккуратно употреблять персики следует людям с заболеваниями ЖКТ, особенно при острой стадии гастрита. Кроме того, этот фрукт противопоказан диабетикам — все дело в высоком содержании сахара.

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