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Стилист Рогов посоветовал носить одежду задом наперед
Жизнь и общество

Сегодня, 18:25

1 мин.

Стилист Рогов посоветовал носить одежду задом наперед

Мария Маковей
Автор
Две девушки
Фото freepik.com
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Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Соответствующий пост появился в его в Telegram-канале.

Эксперт проанализировал модные коллекции известных брендов и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник. В качестве примеров Рогов опубликовал снимки моделей с показов Chanel, Rokh, Carven и Lorenzo Serafini.

Новому тренду уже последовала It-girl Алеша Славко. Она продемонстрировала новые образы, среди которых появился золотой костюм от Рогова, верх которого девушка надела задом наперед.

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