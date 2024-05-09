Стилист Рогов посоветовал носить одежду задом наперед
Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Соответствующий пост появился в его в Telegram-канале.
Эксперт проанализировал модные коллекции известных брендов и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник. В качестве примеров Рогов опубликовал снимки моделей с показов Chanel, Rokh, Carven и Lorenzo Serafini.
Новому тренду уже последовала It-girl Алеша Славко. Она продемонстрировала новые образы, среди которых появился золотой костюм от Рогова, верх которого девушка надела задом наперед.
Последние новости
6 мая 17:30
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже