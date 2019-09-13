Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года

Юношеский чемпионат мира по борьбе 2021 года пройдет в Уфе. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее Красноярск был выбран местом проведения чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года. Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

— Юношеский чемпионат мира пройдет в Уфе, презентация заявки прошла блестяще, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Были показаны все аспекты — от экономического и социального развития до уникальных природных возможностей. Красной нитью презентации стало увлечение борьбой (избранного главы Республики Башкортостан) Радия Фаритовича Хабирова.

В Уфе заложен серьезный дом для борцов, примерно на 18 ковров, имеющий очень серьезные перспективы. Старт проекту дан под патронатом главы Республики Башкортостан. Они сделали мощнейшую презентацию. В ближайшей перспективе объекту будет придан международный статус, и эта академия станет одним из центров развития мировой борьбы.