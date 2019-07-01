Степан Марянян: "В Баку было больше эмоций, но в Минске удивил прием публики"

Двукратный чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Степан Марянян после церемонии торжественной встречи сборной России в московском аэропорту Шереметьево поблагодарил Минск за теплый прием и отметил четкость организации соревнований.

– Пожалуй, действительно ехали на этот турнир как на домашний, все-таки Белоруссия – наша братская страна, – отметил Марянян. – Но честно сказать, я все равно был удивлен тем, как меня встречала местная публика. На самом деле, я боролся как будто у себя дома в Краснодаре. Так за меня болели – очень приятно и неплохо мотивирует. Всем зрителям большое спасибо. Хотя, конечно, приехало много и моих друзей и родных – из Москвы, Краснодара. И им спасибо за поддержку. Я просто не мог проиграть.

– Теперь вы один из немногих спортсменов, побеждавших на двух Европейских играх подряд. Чем по ощущениям отличаются эти победы?

– В Баку это была моя первая медаль на серьезном уровне, до этого я не выигрывал ни чемпионаты Европы, ни чемпионаты мира. Тогда эмоций, наверное, было больше, сейчас уже воспринял чуть холоднее. Конечно, очень рад, но в то же время смотрю вперед – у нас скоро лицензионный чемпионат мира и Олимпийские игры. Это наша главная цель. А встреча, кстати, четыре года назад была примерно такая же.

– Что можете сказать об уровне турнира?

– В первом же раунде я боролся с действующим чемпионом Европы Виктором Чобану, затем встретился с призером того же турнира турком Керемом Камалем. Потом пошли не такие именитые ребята.

– Вы сами проводите собственные турниры по борьбе. В Минске что почерпнули в плане организации?

– Не могу не отметить, что очень здорово выстроено расписание – все строго, минута в минуту. Это на самом деле круто. Ну а вообще, думаю, мы многое возьмем с этих соревнований и будем применять у себя.

– То есть, в финале вы помогли организаторам, одолев венгра Эрика Торбу за полторы минуты.

– Выходит, да (улыбается). (Антон Бабошин)

Напомним, сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх и заняла первое место в общем зачете.