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29 марта, 22:43

Федерация спортивной борьбы России объявила о создании профессиональной лиги

Анна Горшкова
Корреспондент
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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила о создании профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League.

«Создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, ведь спортивная борьба — яркий вид спорта, востребованный для зрителя, и он нуждается в подобных соревнованиях. В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны. Убежден, что первое мероприятие Poddubny Wrestling League вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру», — приводит слова президента ФСБР Михаила Мамиашвили пресс-служба организации.

Первый турнир пройдет в Москве с 19 по 20 мая, в нем примут участие лучшие борцы России и Белоруссии, а также представители других стран. Ожидаемое количество стран-участниц — более 10.

Соревнования пройдут по олимпийским стилям спортивной борьбы: вольной, греко-римской, женской борьбе, а также по грэпплингу и панкратиону.

Объединенный мир борьбы (UWW) 2 марта объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Источник: https://wrestrus.ru/news/329
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