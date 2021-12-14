Российский борец Байцаев сменил спортивное гражданство на венгерское

Чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев сменил спортивное гражданство. Спортсмен хочет выступать на Олимпиаде в Париже под флагом Венгрии.

Отметим, 31-летний борец на чемпионате России выбыл в первом круге.

«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил перешел в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу.

Переход в сборную Венгрии неслучаен — с венгерскими друзьями у нас сложились теплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха", — рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Россиянин становился победителем и призером чемпионатов Европы и Гран-при имени Ивана Ярыгина.