Российский борец Байцаев сменил спортивное гражданство на венгерское
Чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев сменил спортивное гражданство. Спортсмен хочет выступать на Олимпиаде в Париже под флагом Венгрии.
Отметим, 31-летний борец на чемпионате России выбыл в первом круге.
«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил перешел в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу.
Переход в сборную Венгрии неслучаен — с венгерскими друзьями у нас сложились теплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха", — рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Россиянин становился победителем и призером чемпионатов Европы и Гран-при имени Ивана Ярыгина.
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