Абдулрашид Садулаев: «Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам»

Четырехкратный чемпион мира по борьбе Абдулрашид Садулаев отметил, что ситуация не скажется на его настрое и подготовке к соревнованиям.

Спортсмена на четыре месяца отстранили за то, что он в сентябре вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века.

— Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале, — написал Садулаев в Instagram.