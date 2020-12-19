«Вошла полиция, и Ромеро выпрыгнул в узенькое окошко!» Лихая история от Анатолия Белоглазова

Легендарный советский борец — о легендарном бойце UFC.

Братья Белоглазовы — единственные в истории близнецы, выигравшие золотые медали на одной Олимпиаде. На московских Играх в 1980-м Анатолий стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в категории до 52 кг, а Сергей — до 57 кг.

Братья Белоглазовы.

Когда-то братья выступали в одном весе — до 57 кг, но их тренер Гранит Торопин, насмотревшись на жесточайшие схватки Белоглазовых друг против друга, решил развести их по разным весам. Анатолий весил больше Сергея, но пошел в категорию ниже, потому что легче восстанавливался от сгонки. За последующие годы Сергей стал двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира (единственным в истории в категориях 57-62 кг), а Анатолий остановился на одном золоте Игр и трех — чемпионатов мира. Позже он был вынужден переключиться на тренерскую работу из-за проблем с кишечником. В первый же свой тренерский цикл он приведет родного брата ко второму золоту Игр — в Сеуле-1988.

Братья Белоглазовы.

В 1990-х Анатолий покинул родину и за последующие годы поработал в Канаде, Австралии, США, Белоруссии. Теперь же Белоглазов вернулся в Россию и тренирует в подольской школе ЦСКА. Жизненный и спортивный опыт Анатолия огромны, знание борьбы необъятно, а мнение всегда честно и прямодушно. Великий чемпион и тренер дал монументальное трехчасовое интервью «СЭ», которое мы начнем публиковать частями со следующей недели.

Пока же — небольшая, но изящная история о недавно покинувшем UFC Йоэле Ромеро. Серебряный призер Сиднея-2000 по вольной борьбе спустя 20 лет превратился в одного из самых устрашающих нокаут-артистов в истории ММА — его видеоколлекция финишей на Youtube-канале UFC собрала уже больше 5,5 миллиона просмотров. Белоглазов несколько раз пересекался с кубинцем по борцовским делам и рассказал нам о нем абсолютно эксклюзивные детали.

Йоэль Ромеро — серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе и бывший чемпион мира.

«Я на Кубе был на сборах пару раз, с канадцами приезжал, — вспоминает Белоглазов в интервью «СЭ». — Ромеро — чудак вообще безбашенный. Он там ходил — его на улицах боялись все. Поэтому для него ничего там нового нет, что он сейчас делает [в ММА]. Только теперь все официально. Он ходил — люди его боялись, он такой парень с улицы. Что-то где-то зацепиться — хлебом не корми, он уже там. Мощный страшно, его только Адам Сайтиев обыгрывал, остальных он просто разрывал. По технике у него особо школы нет, но мощь большая. Парень безбашенный, такой ковбой типичный из Алабамы.

Я помню, как Ромеро продавал сигары в Америке. Когда полиция за ним приехала, он так выскочил в окно быстро — я даже не заметил. Как пуля! Такое окошечко маленькое, узенькое открыто. А он, конь здоровый, — в него! Мы приехали туда — там матчевая встреча какая-то была до Кубка мира, и кубинцы были там. И они все сигары продают там, привозят сигары коробками. Ромеро мне их предложил: «Купи». Говорю ему: «Да куда мне их? У нас никто их не курит». А там работники гостиницы заходят, которые убирают. Один зашел, другой — и кто-то из них позвонил в полицию: нелегальная торговля.

Йоэль Ромеро (слева) в UFC.

И приехала полиция, а гостиница такая — все номера на первом этаже. И вдруг я смотрю: идут они. Я так и понял, что это к нему. Говорю ему: «Слушай, у тебя проблемы сейчас будут». Смотрю — тюк! — и его уже нет. Такое окошечко и такой лось, вжик — и исчез! Они пришли — никого нет. Посмотрели и ушли. Ромеро говорит: «Спасибо, что предупредил». Потом опять мне: «Это лучшие сигары, лучшие! Возьми, лучшие! Бесплатно отдаю тебе, возьми». Я ему: «Да зачем они мне? У меня никто не курит, я сам не курю». — «Подарок подаришь, возьми». — «А как я их повезу?» Нормальный парень, общительный».

Интервью с Анатолием Белоглазовым выйдет на сайте «СЭ» и Youtube-канале «Ушатайка» на следующей неделе. Вас ждут истории про Rolex Ивана Ярыгина, белорусские сборы Генри Сехудо, уникальную гибкость Бувайсара Сайтиева, жуткие весогонки Анатолия Белоглазова и его 10 операций на кишечник, гениальные психологические методы Гранита Торопина, а также многое другое. Не пропустите!