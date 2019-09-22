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Тренер сборной России: «Завоевали 50 процентов золотых медалей чемпионата»

20:52
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев оценил выступление команды на чемпионате мира, который завершился в Казахстане. Россия завоевала на турнире пять золотых наград.

— Мы завоевали 50 процентов золотых медалей чемпионата, еще столько же увозят домой представители других стран, — приводит слова Тедеева ТАСС, — Мы не признаем награды других проб, так что результат мог быть еще лучше. В Казахстане мы продемонстрировали превосходство нашей школы и специалистов. Хочу поблагодарить всю команду — тренеров и спортсменов, они доказали, что в мире лучше нас никого нет.

Несмотря на повальную политизацию спорта, когда нашим атлетам отказывают в визах, спорт все равно объединяет. Представители всех стран все равно подходят, общаются и поздравляют друг друга. Это дорогого стоит.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6914533

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