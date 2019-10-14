Борцы из 13 стран выиграли медали «Гран-при Дмитрий Коркин» в Якутске

В Якутске прошел XII международный турнир по вольной борьбе памяти выдающегося тренера Дмитрия Коркина. Российские борцы победили в восьми весовых категориях из десяти. В четвертый раз якутский «Гран-при» выиграл победитель Евроигр-2015 Александр Богомоев. Единственным представителем Якутии, одержавшим победу, стал победитель Кубка мира-2019 Виктор Рассадин. Два золота у иностранных борцов на счету многократных призеров чемпионатов Европы Петра Янулова (Молдавия) и Даниэля Лигетти (Венгрия). Медали завоевали борцы из 13 стран. Причем самый именитый участник турнира — трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев (Азербайджан) проиграл в 1/8 финала Даша Шарастепанову, который не смог развить этот успех. В ходе «Гран-при» также состоялось открытие зала борьбы в средней школе №25 Якутска.

Вольная борьба

Якутск

«Гран-при Дмитрий Коркин»

До 57 кг. 1. Жаргал Дамдинов. 2. Арыйаан Тютрин. 3. Алдар Бальжинимаев (все — Россия) и Парвиз Ибрагимов (Азербайджан).

До 61 кг. 1. Александр Богомоев (Россия). 2. Казуя Койанаги (Япония). 3. Эдуард Григорьев и Петр Павлов (оба — Россия).

До 65 кг. 1. Виктор Рассадин (Россия). 2. Ньургун Скрябин (Белоруссия). 3. Чингисхан Эрдоган (Турция) и Булат Батоев (Россия).

До 70 кг. 1. Евгений Жербаев. 2. Арбак Сат. 3. Револий Самсонов и Тимур Николаев (все — Россия).

До 74 кг. 1. Надирбег Хизриев. 2. Никита Сучков (оба — Россия). 3. Кабальеро Гарзон (Куба) и Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан).

До 79 кг. 1. Тажидин Акаев (Россия). 2. Абубакр Абакаров (Азербайджан). 3. Ахмад Ташухаджиев (Россия) и Логан Масса (США).

До 86 кг. 1. Петр Янулов (Молдавия). 2. Александр Гостиев (Азербайджан). 3. Кшиштоф Садовик (Польша).

До 92 кг. 1. Гурам Черткоев. 2. Анзор Уришев (оба — Россия). 3. Марзапет Галстян (Армения) и Иван Янковский (Белоруссия).

До 97 кг. 1. Игорь Овсянников (Россия). 2. Махсуд Вейсалов (Узбекистан). 3. Георгий Димитров (Болгария).

До 125 кг. 1. Даниэль Лигети (Венгрия). 2. Павел Кривцов. 3. Балдан Цыжипов и Зелимхан Хизриев (все — Россия).