Основной диагональный сборной России Николай Павлов считает, что Куба – серьезный соперник. По его словам, к этой игре необходимо подойти с максимальной концентрацией, передает из Вроцлава спецкор "СЭ" Владимир МОЖАЙЦЕВ. Отметим, что Куба – следующий соперник сборной России на чемпионате мира. В первой игре россияне выиграли у Финляндии – 3:0.

– Следующий матч – с Кубой. Этой команде в прошлом году проиграли...

– Ну, все-таки мы один матч в гостях у кубинцев уверенно выиграли, и только во втором уступили в напряженной борьбе. Думаю, сказался долгий перелет. В любом случае, Куба – серьезный соперник, и мы должны подойти к этому матчу с максимальной концентрацией. Так, как подошли сегодня к игре с Финляндией.