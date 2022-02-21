Волонтеры чемпионата мира по волейболу: двадцать пятая сборная

Оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу среди мужских команд объявил о старте набора волонтеров — важнейшей составляющей части любого турнира.

Ожидается, что на соревнованиях будет задействовано 3500 человек.

Без волонтеров сложно представить какое-либо крупное спортивное мероприятие. Это направление давно стало одним из ключевых в работе организаторов. С одной стороны, это невероятная помощь в проведении стартов от людей, которые всей душой болеют за успех турнира. С другой, для самих добровольцев это увлекательный опыт, шанс взглянуть, как серьезный механизм соревнований работает изнутри, проявить себя в профессиональной сфере деятельности или, наоборот, попробовать что-то абсолютно новое.

10 городов, 11 арен, 70 матчей, 18 функциональных направлений — такое запомнится надолго. Кому-то волонтерство поможет получить практические навыки в своей сфере деятельности, другим предоставит возможность погрузиться на время в какую-то новую для себя область. А кому-то подскажет дальнейший путь в жизни.

«Волонтеры — это душа любого крупного спортивного мероприятия. На чемпионате мира по волейболу команда волонтеров станет 25-й сборной турнира. Основная миссия — создавать дружественную и гостеприимную атмосферу. Волонтерское движение в России имеет огромный опыт организации массовых спортивных мероприятий, и теперь мы тоже стали его частью», — говорит генеральный директор Оргкомитета ЧМ по волейболу 2022 Роман Станиславов.

Добровольцев на соревнованиях много, и для того, чтобы все получилось, нужно работать сообща и строго выполнять свои обязанности. Здесь все как в спорте: от слаженности работы и понимания внутри команды зависит общий результат.

На чемпионате мира по волейболу волонтеров набирают, напомним, по 18 направлениям! Отобранные будут оказывать содействие во многих сферах: осуществлять лингвистическую поддержку, взаимодействовать с высокопоставленными гостями ЧМ, работать со зрителями, представителями СМИ — и это только часть огромного пласта обязанностей. Еще в прошлом году Оргкомитет чемпионата мира заключил соглашение с Ассоциацией волонтерских центров — крупнейшей российской организацией, которая занимается развитием и поддержкой добровольчества, а также является оператором Программы мобильности волонтеров.

В рамках подготовки к чемпионату мира организации будут совместно реализовывать Волонтерскую программу в десяти городах, которые примут соревнования. К делу активно подключились региональные центры — если у вас есть желание попробовать себя в новом деле и прикоснуться к знаменательному событию изнутри, то можно подать заявку уже сейчас!

Талисман чемпионата мира. volley2022.ru

Региональные ресурсные добровольческие центры в городах — организаторах чемпионата помогут Оргкомитету реализовать набор и отбор желающих. В программе задействуют:

— Ресурсный центр Мосволонтер (Москва);

— РОО «Молодежь Петербурга» (Санкт-Петербург);

— Региональный центр развития добровольчества (Ярославль);

— Калининградский областной центр развития добровольчества (Калининград);

— Дирекция спортивных и социальных проектов (Казань);

— Волонтеры Урала (Екатеринбург);

— Волонтерский центр БГМУ (Уфа);

— Агентство поддержки молодежных инициатив (Новосибирск);

— Региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю» (Кемерово);

— Корпорация развития Енисейской Сибири (Красноярск).

«Большинство городов турнира уже имеют опыт проведения крупных международных спортивных событий, и волонтерские корпуса с такой экспертизой здесь уже сформированы. Для Кемерова, Новосибирска и Ярославля во многом этот опыт будет новым, мы рады, что в качестве наследия чемпионата мира по волейболу в регионах проведения турнира останутся в том числе волонтеры с опытом работы на спортивных объектах и на крупном международном турнире. Это важно как для местных спортивных клубов, так и для предстоящих спортивных событий», — комментирует Станиславов.

Кандидатам в волонтеры, чтобы проявить себя и показать свои навыки, придется пройти серьезный отбор и обучение. Все, кто пройдет эти этапы, получат незабываемый опыт в команде единомышленников, комплект экипировки, памятную сувенирную продукцию, им станет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе, а также они будут застрахованы. Кроме того, для волонтеров предусмотрено питание во время смен.

Старт набора волонтеров — 21 февраля. Желающие стать частью 25-й сборной чемпионата мира по волейболу уже могут оставить заявку на официальном сайте турнира volley2022.ru/volunteers. Этот этап продлится до апреля 2022 года. Важный момент: во время регистрации своей заявки кандидат может выбрать интересующее его направление.

С февраля по май 2022 года подавшие заявку будут приглашены на интервью в региональные ресурсные волонтерские центры и по его итогам с мая по июль получат результаты отбора и предложения позиций. В июле — августе пройдет обучение, будет проведена выдача аккредитаций, экипировки и расписания смен. И, наконец, в сентябре — то, ради чего все и задумано: участие в самом ярком спортивном событии в России в 2022 году!