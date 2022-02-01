Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 набирает волонтеров

На главном турнире года в России 3500 волонтеров будут трудиться по 18 направлениям.

21 февраля будет дан старт волонтерской программы чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. В последние годы добровольческое движение выросло в разы, поэтому такое масштабное мероприятие, как чемпионат мира, ждут многие. Особенно жители десяти городов-организаторов, которые примут матчи волейбольного мундиаля, ну и, конечно, преданные фанаты этого вида спорта.

В подготовке и самом турнире примут участие более 3500 волонтеров по 18 функциональным направлениям — от работы со зрителями и проведению церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг.

Отбор кандидатов будут проводить региональные волонтерские центры в десяти городах-организаторах. Их руководители уже с нетерпением ждут старта и новых добровольцев в свои ряды.

Для того чтобы стать частью 25-й команды чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 — команды волонтеров, — на момент начала мероприятий кандидату должно исполниться 18 лет, также будут оцениваться знание английского языка и умение работать в команде.

Талисман турнира. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Незабываемый опыт

Что предстоит пройти успешному кандидату? Во-первых, общее обучение, которое запланировано на июнь — июль 2022 года, а также функциональные и объектовые тренинги — в августе 2022 года. Так что важно помнить и планировать свой календарь не только на сам чемпионат, но и продолжительный период до его начала.

Но это того стоит, потому что волонтерство — это незабываемый опыт в организации крупного международного события в дружной международной команде единомышленников, приобретение новых навыков, в том числе и профессиональных. Также каждый волонтер получит комплект экипировки, памятную сувенирную продукцию и бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе. Все волонтеры будут застрахованы начиная с первого дня смены. Предусмотрено и питание во время смен на спортивных объектах, а для некоторых категорий волонтеров, иностранных и иногородних, — проживание.

Для того чтобы стать частью команды волонтеров чемпионата, начиная с 21 февраля 2022 года необходимо будет оставить заявку в специальном разделе на сайте оргкомитета — volley2022.ru/volunteers. Следите за подготовкой к чемпионату и актуальной информацией о Волонтерской программе в официальных аккаунтах Чемпионата в социальных сетях — @Russia2022.

23 сборные в гостях

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: Команда ВФВ, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и «Финал шести» в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.