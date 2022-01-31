Кто есть кто на чемпионате мира по волейболу. Франция

Олимпийские чемпионы на главном турнире года в России.

Столицу Башкирии, где проведет первый групповой раунд чемпионата мира сборная Франции, можно смело назвать городом-счастливчиком — сюда приедут олимпийские чемпионы. В очередном материале «СЭ», посвященном фаворитам чемпионата мира по волейболу в России FIVB 2022, рассказываем о французах. И торопимся за билетами на матчи в Уфе.

Ищем российский след

В середине 90-х и без того не хватавшая звезд с неба сборная Франции оказалась совсем уж в стагнации — унылые девятые места на двух Евро подряд. Непопадание на Олимпийские игры было для французов обычным делом, а вот пропуск двух чемпионатов мира подряд стал поводом бить тревогу. В 1995 году на пост главного тренера приглашен легендарный советский игрок Владимир Кондра, «волейбольный Пеле». Кондра сумел вернуть «Трехцветных» на пьедестал чемпионата Европы и открыл миру таланты Доминика Дакена, Франса Гранворка и Стефана Антига.

Чуть раньше, в 1989 году, в числе других спортсменов уехал во Францию Борис Гребенников. Через год в его семье на свет появился мальчик, которого назвали Женя. Через 25 лет мальчика признают лучшим либеро мира, он станет кумиром тысяч мальчишек и девчонок. Защищаться так, как это делает Женя Гребенников, — цель и мечта подрастающих новых поколений спортсменов. Он звезда мирового волейбола и сборной Франции.

Восхождение

Серебряные медали на Евро-2009, где французы ранили российских болельщиков в самое сердце, лишив команду Владимира Алекно шансов на золото в полуфинале, казались случайностью. Все потому, что последовавший за этим чемпионат мира 2010 года был провален с треском — 11-е место. О бронзе мундиаля 2002-го уже не вспоминали, и в сборной затеяли омоложение. Новая команда играла красиво, ее волейбол стали называть «кружевным». Подопечные Лорана Тилли выглядели свободно и раскованно, куражились и веселились на площадке. Но нестабильность и зависимость от лидеров были бичом команды, и долгое время эти недостатки не позволяли добиваться результата. Французы могли обыграть бразильцев, а через три дня уступить австралийцам. Эрвин Нгапет выдавал игру-шедевр, но через несколько дней проваливался по всем показателям, а именно от его настроя зависела игра команды.

В 2014 году на чемпионате мира французы остановились в шаге от медалей, проиграв бронзу сборной Германии. К слову, ни французов, ни немцев в полуфиналах не ждали вовсе. Бенефисом команды Лорана Тилли стал 2015 год: сборная Франции выиграла Мировую лигу (через два года еще одну) и — впервые — чемпионат Европы. Но чемпионаты мира и тем более Олимпиады оставались для команды заговоренными: в 2016-м в Рио-де-Жанейро Франция не вышла из группы, на мировом первенстве 2018 года стала седьмой.

Как стать легендой

Сборная Франции вновь могла не выйти из группы на Олимпийских играх в Токио — к моменту встречи с нашими парнями в групповом раунде за плечами подопечных Лорана Тилли было уже два поражения. Проиграй еще раз — французы вновь улетели бы с Олимпиады ни с чем. Но все сложилось: для наших исход группового турнира уже был предрешен, задача выполнена, для сборной Франции же это был матч жизни. Они хорошенько напряглись, наши недостаточно настроились... Необходимый стимул был дан: плей-офф французы преодолели, веселясь и танцуя канкан, а в финале вновь встретились с нашими.

Первый в истории олимпийский финал для французов стал победным. И это был их лучший, самый фантастический матч в истории. Защита сборной Франции — общепризнанный эталон, но в финале они защищались еще лучше! Удача улыбается смелым, и они были смелыми. Они рисковали и были вознаграждены за это. На них не давила эта ужасающая ответственность — не проиграть, потому что они уже чувствовали себя победителями, ведь так высоко они еще не забирались никогда в жизни.

После героического олимпийского финала тем же составом, но с новым главным тренером — легендарным бразильцем Бернардо Резенде — сборная Франции приехала на чемпионат Европы и... проиграла в 1/8 финала Чехии. Каким же будет продолжение французской истории? Одно можно сказать точно: каким бы оно ни оказалось, Уфа совершенно точно поучаствует в судьбе олимпийских чемпионов.

Расписание первого группового раунда для сборной Франции

Уфа, 27-29 сентября

27 сентября, 18.00 (мск). Франция — Камерун

28 сентября, 18.00 (мск). Германия — Франция

29 сентября, 18.00 (мск). Франция — Словения