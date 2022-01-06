Событие, которое нельзя пропустить. Все меньше времени до домашнего ЧМ по волейболу

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд — главное спортивное событие 2022 года, которое пройдет в нашей стране. Рассказываем, почему его нельзя пропустить.

Золотые амбиции

Волейбол — самый успешный командный вид спорта для России. Олимпиада, Мировые лиги, Лиги наций, Кубки мира и чемпионаты Европы. И всего две Олимпиады без медалей в новейшей истории. Определенно мужской волейбол — то, чем Россия может гордиться.

Из Токио парни привезли серебро: выстраданное, забранное боем еще в полуфинале у бразильцев. В финале команда сделала все, чтобы превратить серебро в золото, но олимпийские боги улыбнулись сборной Франции. Теперь мяч на территории России, принимающей чемпионат мира в 2022 году. И амбиции у команды золотые.

В 2002 году сборная России завоевала серебро первенства мира в Аргентине. С тех самых пор россияне оставались за чертой медалистов, продолжая при этом завоевывать трофеи и медали любых других турниров. Золото же последний раз выигрывали в 1982 году — великой командой Вячеслава Платонова.

Домашний чемпионат мира может стать катализатором успеха, домашние трибуны зачастую помогают командам выступать успешнее. Волейбол не исключение, и хозяева довольно часто выигрывают соревнования.

Цель — популяризация игры

Золотые медали сборной — общая цель, на благо которой трудится большое количество людей. Но есть и другая, более глобальная: популяризация волейбола, приобщение спортивного общества к прекрасной умной игре. Цель благородная и интеллигентная: у волейбола особенный болельщик — спокойный, семейный, рассудительный. Болельщик, который, переживая за свою команду, всегда отмечает красоту игры в целом и отдаст должное умелым действиям соперника.

Организаторы чемпионата мира в России, преследуя глобальную благородную цель, уже свернули горы и продолжают их сворачивать. Мастер-классы в школах прокатились по всей стране, масштабные мероприятия с участием легендарных спортсменов, великолепная жеребьевка во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой осенью 2021-го... Это то, что уже было. В планах еще больше: тур трофея по всем 10 городам, принимающим чемпионат мира, Матч звезд в Белгороде, 100 дней до старта — волейбол шагает по стране и завоевывает сердца.

Доступные цены на билеты

Билеты на чемпионат мира уже в продаже, и ценовая политика весьма демократична. Сейчас билеты продаются порционно, частями и без возможности выбора места, что связано с эпидемиологической обстановкой и отсутствием ясности по ограничениям на момент старта турнира.

Билеты продаются в четырех ценовых категориях, их стоимость варьируется от 400 рублей, например, на матчи первого этапа, до 8000 рублей в 1-й категории на игры «Финала шести» в Москве. Организаторы отмечают, что ажиотаж на билеты огромный — так, билеты на матч открытия чемпионата мира между сборными ВФВ и Туниса в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 26 августа 2022 года были раскуплены через 20 минут после открытия продаж.

Легенды в твоем городе

Мог ли простой кемеровский мальчишка, начавший заниматься волейболом пару лет назад, мечтать о том, что в его город приедет легенда сборной Бразилии Бруно? Да и вообще вся сборная Бразилии? Могли ли новосибирцы, у которых, правда, в достатке спортивных событий, думать о том, что именно в их городе сыграет классическая группа смерти, которая должна быть у каждого уважающего себя крупного турнира? Вывеска Польша — США украсила бы любой финал, а жребий свел команды уже на первом этапе чемпионата мира.

В качестве «пасхалки» от судьбы туда же, в Новосибирск, отправится сборная Болгарии, способная вволю попить кровушки у любой команды. Наставник местного «Локомотива» болгарин Пламен Константинов уже не преминул заметить, что верит в то, что новосибирцы хорошенько поболеют за его соотечественников в конце августа, и даже увидел некий символизм в том, что цвета флага Болгарии и клубные цвета «Локо» одни и те же. К слову, на матчи в Новосибирске все допустимые на сегодняшний день 30% билетов распроданы.

Группа, претендующая на название группы смерти, сыграет в Уфе на ледовой арене. Именно сюда приедут олимпийские чемпионы — французы, именно в Уфе покажут свое мастерство главные возмутители спокойствия последних лет — словенцы. Приперчим все это организованностью и методичностью сборной Германии — вуаля! — незабываемое зрелище уже на первом этапе Уфе обеспечено.

Действующие чемпионы Европы итальянцы отправятся покорять Екатеринбург, а заодно сборные Турции, Китая и Канады. Столь же ровной по составу подобралась компания, которая отправится в Красноярск, и, например, на матч Аргентины и Ирана все билеты, выпущенные в продажу, уже закончились.

Преференции хозяевам и чемпионам

Хозяину всегда предусматриваются некоторые преференции, на любом турнире, не стал исключением и чемпионат мира в России. Определенный бонус предоставлен еще и полякам как действующим двукратным чемпионам: в случае выхода во второй этап (в чем никто не сомневается) сборная Польши сыграет его в Калининграде. А для российского болельщика главное действо будет разворачиваться в Санкт-Петербурге и Москве в течение всего чемпионата. Наша команда никуда из двух столиц не уедет.

Сыграв матч открытия на арене Ледового дворца в Санкт-Петербурге со сборной Туниса, наши парни переберутся в Москву, где сыграют оставшиеся матчи первого группового этапа — с Сербией и Пуэрто-Рико.

На все матчи команды ВФВ ажиотаж невероятный, а поединок с Сербией и вовсе лакомый кусочек любого волейбольного болельщика. Второй этап парни Туомаса Саммелвуо сыграют в Санкт-Петербурге.