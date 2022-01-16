Кто есть кто на чемпионате мира по волейболу. Сербия

Представляем одного из участников соревнований, которые пройдут в России в августе — сентябре 2022 года.

Волейбольный чемпионат мира неотвратимо надвигается на Россию. Начиная с 26 августа 24 команды в 10 городах сыграют 70 матчей, наполненных драйвом, энергией и эмоциями. Лучшие сборные положат все силы и возможности на алтарь победы. Этим материалом «СЭ» начинает серию публикаций о командах, которые на чемпионате мира способны на многое. Это рассказ о сербах, главных соперниках наших парней по первому групповому раунду турнира. Сербия сыграет три первых матча в Москве, и на их игры билеты разлетаются как горячие пирожки в мороз. Эту топ-сборную, так уж исторически сложилось, российские болельщики безмерно уважают.

Микс-файт Россия — Сербия

Восхождение югославов началось с появлением в сборной братьев Грбич — доигровщика Владимира и связующего Николы. Когда к ним добавился юный, но горячий диагональный Иван Милькович, что-то щелкнуло. Щелкнуло по носу сборной России в финале Олимпийских игр — на югославов вообще никто не ставил. Балканцы последовательно оставили не у дел всех фаворитов — голландцев и итальянцев, а в финале весело и задорно лишили золота россиян.

В 2010 году поражение от сербов остановило марш сборной России по турнирному пути чемпионата мира в Италии. В 2011 году в 5-м сете полуфинала чемпионата Европы спорное судейское решение отдало победу команде Сербии. В обоих случаях сербы завоевали медали: на чемпионате мира — бронзу, а континентальный турнир и вовсе выиграли.

Сборная Сербии — участник чемпионата мира-2022.

Сербские победы, боль и звезды

С 2012 года сербы строили новую команду, которая подарила миру новых звезд. Главной болью сборной Сербии является то, что она не сумела отобраться на две Олимпиады подряд — Рио-де-Жанейро и Токио прошли без этой самобытной и интересной сборной. Игры разума с терниями олимпийских отборов, когда на главные спортивные старты человечества могла поехать команда условного Алжира, но не могла Сербия, к счастью, закончились — начиная со следующих Олимпийских игр в Пекине отбор будет проходить в том числе и через рейтинг FIVB.

Главной фишкой сербов является, собственно, команда — любой игрок может взять ответственность на себя и в нужный момент потащить себя и партнеров к победам. Одновременно это является и главным минусом — отсутствие суперзвезды, на которую играет весь коллектив. Эта роль возлагалась на диагонального Александара Атанасьевича, но наследником великого Мильковича он так и не стал, и главной звездой по-прежнему остается сама команда. Как любая звезда, сербская сборная может смести с площадки любого соперника или вдрызг проиграть, если встанет не с той ноги. Сербы мощные, атлетичные, выносливые и изобретательные, но их минус — в отсутствии стабильности.

«Русские» сербы

В Сербии не самый сильный чемпионат, и лучшие игроки выступают за рубежом. Традиционно много сербов играет в России. Дражен Лубурич блистает в новосибирском «Локомотиве», капитан сборной Неманья Петрич выступает за «Белогорье», а блокирующий Петар Крсманович играет в «Кузбассе». В «Динамо-ЛО» из Соснового Бора сербов сразу двое — весельчак-связующий Никола Йовович и суровый пахарь Марко Ивович.

Сербы делают серьезную ставку на чемпионат мира в России: помимо «русских» игроков, ряд звездных волейболистов выступает в чемпионате Италии — доигровщик Урош Ковачевич, блокирующие Марко Подращанин и Сречко Лисинац. Эти парни и в России, и в Италии делают погоду в командах, они находятся на пике своих карьер и представляют реальную угрозу.

Сборная Сербии после жеребьевки чемпионата мира высказывала сдержанную радость от попадания в одну группу с нашей командой. Они прекрасно понимают, что в России к «братушкам» отношение очень дружеское и без горячей эмоциональной поддержки эта сборная не останется.

Сборная Сербии

Чемпион Европы-2001, -2011, -2019.

Победитель Мировой лиги-2016.

Бронзовый призер чемпионата мира-2010

Олимпийский чемпион-2000.

Матчи сборной Сербии на первом групповом этапе ЧМ 2022

Группа А, Москва, «ВТБ Арена»

27 августа. 20.00. Сербия — Пуэрто-Рико

28 августа. 16.00. Сербия — Тунис

29 августа. 20.00. ВФВ — Сербия