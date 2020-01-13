Международная федерация намерена оставить России право проведения ЧМ-2022 по волейболу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что Международная федерация волейбола (ФИВБ) рассчитывает провести в России чемпионат мира 2022 года среди мужских команд.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

— Мы ждем решения CAS, подтвердит ли он решение ВАДА, — приводит ТАСС слова Яременко. — После этого уже будем думать, как защитить наш чемпионат мира 2022 года. В принципе, и у нас, и у международной федерации есть общие интересы провести его именно так, как и планировали — в России.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. В конце октября Международная федерация волейбола включила в список резервных городов для проведения турнира Белгород.