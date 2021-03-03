В Российской федерации волейбола полагают, что чемпионат мира не будет перенесен из страны
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из России.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.
«Чемпионат мира — это серьезное событие, его нельзя так перебрасывать из страны в страну, это 24 команды, 10 городов, формат телевизионных матчей, обязательства перед спонсорами. Поэтому чемпионат мира будет проведен в России», — заявил Яременко ТАСС.
По словам Яременко, Россия находится в высокой степени готовности к проведению турнира.
«В принципе, у нас высокая готовность к проведению соревнований любого уровня по волейболу, потому что мы не впервые проводим различные турниры. Каждый год наша сборная принимает и этапы Лиги наций, и как раз города выбраны волейбольные, в которых существуют волейбольные клубы, структуры, которые знают, как организовывать матчи и турниры», — сказал он.
Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве.
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