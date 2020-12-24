В пятницу в Санкт-Петербурге — большой волейбольный день.

Один из самых талантливых игроков мира Эрвин Нгапет снова учудил. Француз давно известен не только умением творить магию на площадке, но и способностью время от времени совершать странные поступки. Достаточно вспомнить, как в 2014-м Нгапет играл за «Кузбасс», но в январе сбежал из команды, потому что «хотел быть рядом с только что родившей женой». Просто уехал и не вернулся. Несмотря на то что впереди была развязка сезона, а игра строилась вокруг этого волейболиста. Больше того, тренером в Кемерове на тот момент был Эрик Нгапет, папа Эрвина. Но тот подставил и команду, и своего отца.

Похожие истории случались с Нгапетом и в Италии. А год назад, на вечеринке после завершения клубного чемпионата мира в Бразилии, француз шлепнул по ягодицам замужнюю женщину. Однако та флирта не оценила и обратилась в полицию. В итоге Эрвина выпустили из Бразилии только под залог в 12 тысяч долларов, и он не успел на важную игру «Зенита» в Лиге чемпионов в Бельгии.

Нынешний инцидент тоже в какой-то степени связан с Лигой чемпионов. «Спорт БО» сообщил, что после первого круга в Берлине Нгапет самовольно покинул расположение клуба. Судя по всему, решил заскочить к семье. И вернулся в Казань только спустя десять дней. За это время «Зенит» выиграл в чемпионате России у «Урала», но потом сенсационно уступил «Самотлору» — 0:3. Сразу после игры волейболисты Нижневартовска всей командой заглянули в Instagram Нгапета и завалили его комментами из двух слов: «Спасибо, брат».

Этот Кубок — шанс для Питера

Кого-то другого за такое легко могли бы отчислить из команды. Но в игре Нгапет реально решает. Плюс сейчас, в разгар сезона, найти топ-доигровщика практически невозможно. Тут либо гордость, либо борьба за титулы. Казань решила ограничиться крепким денежным штрафом. И с 21 декабря Эрвин снова в обойме. Вполне вероятно, что в Питере, желая всем все доказать, он выйдет с особым настроем. И если у него полетит — пиши пропало.

С Нгапетом Казань — главный фаворит Кубка России. В первом полуфинале команда Владимира Алекно сойдется с самым принципиальным соперником — «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Жара на площадке обеспечена.

Питерцы, несмотря на звездный состав, пока еще никак не могут нащупать свою игру. Егор Клюка приходит в себя после травмы, не удается поймать уверенность Виктору Полетаеву. Стабильности не хватает вообще всем, кроме, наверное, Ивана Яковлева. Кубок России — шанс для команды Туомаса Саммелвуо на перезагрузку. В случае удачного выступления эмоционального всплеска может хватить до конца сезона.

Константинов мечтает отомстить Брянскому, но и тому финал необходим

В другом полуфинале сойдутся московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Во вторник в столице бело-голубые разбили действующих чемпионов Суперлиги — 3:0. Да и вообще они сейчас лидируют в чемпионате России по потерянным очкам. Однако сибиряки явно настроены на финал. И он вполне возможен. Многое будет зависеть от состояния основного связующего Константина Абаева. Без него в Лиге чемпионов команде было очень тяжело. В какой он форме после возвращения в строй — сказать сложно. Но ему есть что доказывать. Плюс «Локо» зол на «Динамо» за последнюю игру. По мнению Пламена Константинова, судьи в Москве работали предвзято. И реванш в Петербурге для него был очень желанным исходом.

Другое дело, что и у динамовцев сейчас проблем с мотивацией нет. Они проводят самый стабильный сезон за долгое время. Если бы не щелчок по носу в квалификации Лиги чемпионов от итальянцев, все вообще было бы идеально. В «Суперлиге-Париматч» одно лишь поражение, в остальных матчах даже до тай-брейка дела не доходило. А ведь «Динамо» два последних сезона оставалось без медалей чемпионата России, а в Кубке России команда вообще не была в финале с 2013 года. Константин Брянский прекрасно об этом знает. И сделает все, чтобы его подопечные прервали эту неприятную для Москвы серию.

Кубок России

Мужчины

Расписание «Финала четырех»

25 декабря, полуфиналы

16.00. Локомотив (Новосибирск) — Динамо (Москва)

19.00. Зенит (Санкт-Петербург) — Зенит-Казань

26 декабря, финал — 19.00