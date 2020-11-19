Денис Земченок — о «Белогорье», квотах на болельщиков, карантине и такси.

Казанский «Зенит» в этом году, казалось, начал набирать прежние обороты. Команда шла без поражений по ходу сезона и выиграла Суперкубок страны. Но после десяти побед подряд в чемпионате России представители Татарстана оступились на «Белогорье». Клуб из Белгорода в этом году показывает не такую уверенную игру, как к этому привыкли зрители, но все равно опасен — что и показал матч с «Зенитом». Игрок казанского клуба Денис Земченок в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах поражения, изменениях в «Белогорье» и «Зените», проблемах и перспективах казанской команды и особенностях волейбола в период пандемии.

Усыпила статистика последних встреч «Белогорья»

— Последний матч завершился неудачно — первое поражение в сезоне. Как в команде отнеслись к такому результату?

— Конечно, мы разочарованны последним туром. Пошли на встречу сопернику, чтобы провести спаренные игры. Рассчитывали, что привезем с выезда две победы, но, к сожалению, не получилось. Думаю, здесь сыграла совокупность факторов еще после первой игры. Владимир Алекно обращал наше внимание на том, что игра прошла не совсем гладко. Было очень много моментов, на которые нужно было обратить внимание. Можно сказать, предостерегал нас перед второй игрой. Правда выводов из его слов мы по сути так и не сделали. Вышли примерно с таким же настроем, как и на первый матч, а Белгород показал, что они могут добавить, что у них есть резервы на скамейке.

Проиграли обидно, многое решилось в концовке, в пятой партии. Хорошо сыграла подача Белгорода — три эйса подряд не позволили нам догнать их уже в концовке. Большое количество собственных ошибок, касаний сетки сыграли с нами злую шутку. Поэтому, с одной стороны, хочется и Белгород поздравить, но надо отметить, что мы не смогли выдержать свой привычный уровень, были психологически, морально истощены после тяжелых игр. Сыграли с лидерами чемпионата, где нужно было показать супернастрой. В матче с «Белогорьем» был недонастрой.

— Разве «Белогорье» нельзя причислять к лидерам чемпионата, к которым нужно дополнительно настраиваться? Эта команда как правило всегда претендует на самые высокие места.

— Обычно Белгород всегда претендует на титул, это действительно серьезный соперник. Но нас немного усыпила статистика последних встреч. Выступление в этом сезоне пока не совсем удачное, обидные поражения от команд второй половины таблицы. Глядя на это психологически, мы не так серьезно настраивались на игру. Сейчас уже после нашего поражения другие команды будут настраиваться на Белгород иначе. Все увидели потенциал команды, стойкость у молодых ребят в составе.

— Возможно, вас расслабила длинная победная серия? После многочисленных побед не веришь, что вообще можешь кому-нибудь проиграть.

— Нам перед матчами не говорят какая длинная у нас победная серия, да и мы сами внутри коллектива стараемся не акцентировать на этом внимание. Но я думаю фактор расслабленности и недооценки соперника все же действительно был. В частности, он связан и с тем, что мы давно не проигрывали. Последний раз разве что на предварительном этапе Кубка России были поражения, так что это сыграло свою роль. Но мы пришли в себя, так что в следующих матчах увидите совсем другую игру. Неважно в какой части турнирной таблицы соперник — настрой должен быть максимальным.

— С каким настроем в матчах с «Белогорьем» выходили лично вы? Все-таки играли в Белгороде почти два года и даже были капитаном команды.

— Мне всегда интересно играть против команд, в которых я выступал. Это дополнительный мотиватор, стимул к победе. Но не скажу, что прям супернастрой был. В команде много сменилось игроков, многие из тех, с кем я играл в команде уже не в Белгороде. Команда претерпела изменения, поэтому интерес хоть и был сыграть рядом со старыми приятелями, но частичный. Приятно было вернуться в местный дворец спорта. Много теплых воспоминаний, мы провели тогда хороший сезон вместе.

— Не думали после матча встретиться с прежними коллегами где-нибудь в кафе?

— Со многими ребятами из команды я до сих пор поддерживаю связь. К сожалению, успели пообщаться только во время тренировки, когда пробовали утром зал. Хотелось, конечно, встретиться потом и в неформальной обстановке, особенно после второй игры. Но она у нас вечерняя, завершилась поздно. Сейчас во многих городах заведения работают до 11, а я приехал в гостиницу после матча в 10. Куда в такое время ехать в город? Режим коронавируса не позволяет общаться ночью. К тому же, нужно хорошо высыпаться, сезон продолжается и важно беречь силы и здоровье.

Сейчас нет гегемонии одного или нескольких клубов

— В Белгородской области одни из самых жестких коронавирусных ограничений — полностью запрещены зрители на трибунах. Как сильно отличается матч со зрителями, пусть и в ограниченном составе от матчей без зрителей вовсе?

— Колоссальная разница. Особенно сильно это влияет на внутреннее ментальное состояние — пусть это зрители, которые болеют как за тебя, так и против тебя — в любом случае это определенный стресс. И этот стресс приводит организм в состояние боевой готовности. Когда зрителей нет, то матч напоминает больше тренировку или товарищескую встречу. Возможно, этот фактор с нами в Белгороде тоже сыграл злую шутку. Совсем непохоже было, что мы играем настоящий матч чемпионата страны. Отсутствие зрителей — это очень странно и непривычно, эмоции совсем другие.

— То есть болельщики, даже если поддерживают другую команду, все равно помогают настроиться?

— Конечно. Они заводят, хочется показывать свою лучшую игру, быть более сконцентрированным и мотивированным. Без зрителей волейбол совсем другой.

— В Татарстане сейчас разрешены 70 процентов от вместимости зала, при этом по факту на игры приходят не так много зрителей. С чем вы это связываете и может, хотите позвать болельщиков на трибуны?

— Не скажу так сразу полная квота у нас набирается или нет, но наверняка могло бы прийти больше людей. Нам приятно видеть любое число зрителей, особенно наших самых верных фанатов. Все болельщики, которые приходят на игры соблюдают меры защиты — маски, перчатки, социальную дистанцию. И надеюсь, хорошо себя чувствуют как в физическом плане, так и в моральном. После карантина многим не хватает эмоций. Поэтому приходите на игры, ничего опасного на арене нет. Можете не бояться за свое здоровье и спокойно поддерживать любимую команду. Тем более сейчас мы уже хорошо знакомы с болезнью, можем предотвратить негативные исходы и порадовать себя походом на матч. Разве что пожилым болельщикам, возможно, стоит пока что повременить с посещением стадиона.

— К тому же есть ощущение, что борьба в чемпионате России обострилась и сейчас гораздо больше команд, которые претендуют на титул, могу обыграть друг друга. Раньше все-таки были одна-две команды фавориты и догоняющие. Согласны?

— Безусловно. Сейчас нет гегемонии нескольких клубов и тем более абсолютного превосходства конкретного клуба. И это должно вызывать особый интерес у зрителей. Не стоит делить матчи на суперинтересные и второсортные. Мы стараемся выкладываться в каждом матче, и любая игра может подарить незабываемые эмоции, качественный волейбол. Так что настоящему фанату надо посещать по возможности каждую игру.

Слабые команды в Лигу чемпионов не попадают, что доказал прошлый сезон

— Вы играли ранее в казанском «Зените» в эпоху его тотального доминирования и сейчас, когда команда уступила ряд важных титулов. Чем отличаются друг от друга две эти команды?

— Основное отличие в том, что раньше у нас был сыгранный состав, сложившийся коллектив, который уже не первый год выступал вместе и несколько лет подряд занимал первые места во всех возможных турнирах. Каждый знал свое место, свои возможности. У нас прошлый год был немного экспериментальный по позициям и амплуа, сейчас уже мы на своих привычных позициях.

Но есть важные изменения в составе — пришел польский легионер. Он хорошо вписался в игру, но все равно нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, понять возможности партнеров по команде. Чемпионат долгий и бывают разные ситуации. Кто-то может заболеть и непонятно как играть без этого волейболиста и как потом обратно возвращать его в состав. Поэтому нам нужно время, чтобы почувствовать плечо партнера на площадке. И мы сможем добиться по итогу результатов не хуже, чем у «Зенита» образца трехлетней давности.

— Впереди важные матчи Лиги чемпионов. Какие ожидания перед ними?

— В первую очередь хочется, чтобы они состоялись. Чтобы все игроки во всех командах чувствовали себя хорошо. Конечно же, формат Лиги чемпионов немного необычный — групповой этап в «пузыре», три игры подряд. Нужно будет показать еще большую концентрацию и настраиваться на каждую команду. Слабые команды в Лигу чемпионов не попадают, что доказал уже нам прошлый сезон, когда мы оступились в играх с не самыми сильными командами. Получили хороший урок. Задача — выиграть все три игры, получить хороший задел перед вторым февральским туром, который будет уже дома. И реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачный прошлый сезон.

— Главным соперником выглядит, наверное, Берлин. Но судя по вашим словам нужно будет настраиваться на все матчи группы?

— На первый взгляд можно выделить Берлин. У этой команды капитан Сергей Гранкин, он хорошо знает всех российских игроков, коллектив крепкий. Но и поляки неплохо играют, и даже команда из Словении может преподнести сюрпризы. Игроки это понимают, и тренеры на этом сделают акцент. Очень важно правильно настроиться на каждую встречу.

Существующих мер достаточно, чтобы игроки и зрители чувствовали себя в безопасности

— Вы лично и команда в целом привыкли к сложностям, которые переживает в спорт в эпоху коронавируса?

— Сложности прежде всего с неожиданными изменениями в расписании чемпионата. Приходится подстраиваться, играть несколько матчей подряд. Или же играть в «пузырях», без зрителей. К сожалению, это реальность, с которой сталкиваются так или иначе спортсмены во всех видах, по всему миру. Ничего не поделать, нам приходится подстраиваться под новые условия, ведь даже если матч играется без зрителей, у болельщиков есть возможность увидеть игру по телевизору или в интернете. А значит, с нас не снимается ответственность за качественную игру.

— И в целом лучше, наверное, хотя бы такой чемпионат, с ограничениями, нежели полные запреты на любой спорт как весной?

— Безусловно. Если бы совсем не было игр, было бы гораздо хуже. Существующих мер вполне достаточно, чтобы и игроки, и зрители чувствовали себя в безопасности. Так что это оптимальное решение.

— А если теоретически представить себе сценарий, что спорт в мире полностью запрещен, в том числе волейбол. Какую профессию вы бы выбрали? Читал, что одно время вы подрабатывали в такси...

— Это было очень давно и не скажу, что мне понравилось. Пришлось таксовать, потому что нам очень долго задерживали зарплату. Но долго я не продержался, меня выгнали. Подвозил друзей с пляжа, в машине на заднем сидении был песок. Убрать я его не успел, потом клиенты пожаловались на меня. Получил штраф и ушел из такси. Смешная и печальная история. Возвращаться в таксисты желания у меня точно нет.

— А куда бы пошли?

— Даже не думал об этом. Не хочется представлять себе ситуацию, где в моей жизни нет волейбола. Но если вдруг... В мире есть много других хороших профессий, кроме волейбола. Пошел бы домохозяйкой дома работать вместо жены, например.

Рустам Имамов