"Зенит" подписал контракт с диагональным сборной Болгарии

"Зенит" заключил соглашение с диагональным сборной Болгарии Цветаном Соколовым.

Планируется, что Соколов займет место Максима Михайлова на позиции диагонального, а сам Михайлов перейдет на место доигровщика, сообщается на официальном сайте клуба.

В завершившемся сезоне игрок в составе "Чивитанове" выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Помимо этого Соколов – лучший диагональный Мировой лиги (2013), клубного чемпионата мира (2013, 2017), Лиги чемпионов (2018).