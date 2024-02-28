Казанский «Зенит» обыграл «Енисей» в суперлиге
Казанский «Зенит» дома обыграл «Енисей» в матче 26-го тура суперлиги — 3:0.
Команда одержала 23-ю победу в 26 матчах сезона и лидирует в турнирной таблице чемпионата с 66 очками.
«Локомотив» дома был сильнее «Кузбасса» — 3:0, «Белогорье» обыграло «Факел» — 3:0, а московское «Динамо» победило «Урал» — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
26-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:17)
«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:14)
«Зенит» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16)
«Динамо» (Москва) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19)
«Динамо» (Ленинградская область) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19)
«Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:23, 30:28)