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28 февраля, 21:18

Казанский «Зенит» обыграл «Енисей» в суперлиге

Руслан Минаев
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Казанский «Зенит» дома обыграл «Енисей» в матче 26-го тура суперлиги — 3:0.

Команда одержала 23-ю победу в 26 матчах сезона и лидирует в турнирной таблице чемпионата с 66 очками.

«Локомотив» дома был сильнее «Кузбасса» — 3:0, «Белогорье» обыграло «Факел» — 3:0, а московское «Динамо» победило «Урал» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

26-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:17)

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:14)

«Зенит» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (26:24, 25:17, 25:16)

«Динамо» (Москва) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19)

«Динамо» (Ленинградская область) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:23, 30:28)

ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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