Казанский «Зенит» победил «Газпром-Югру» в суперлиге

Казанский «Зенит» на выезде победил «Газпром-Югру» в матче 27-го тура суперлиги — 3:0.

Гости одержали 24-ю победу в 27 матчах сезоне и лидируют в таблице — 69 очков. Хозяева с 30 очками — на 11-й строчке.

«Зенит» из Санкт-Петербурга в гостях победил «Кузбасс» — 3:2.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

27-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 9:15)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (15:25, 17:25, 20:25)