Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) Календарь PARI Суперлиги (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

2 марта, 18:39

Казанский «Зенит» победил «Газпром-Югру» в суперлиге

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казанский «Зенит» на выезде победил «Газпром-Югру» в матче 27-го тура суперлиги — 3:0.

Гости одержали 24-ю победу в 27 матчах сезоне и лидируют в таблице — 69 очков. Хозяева с 30 очками — на 11-й строчке.

«Зенит» из Санкт-Петербурга в гостях победил «Кузбасс» — 3:2.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

27-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 9:15)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (15:25, 17:25, 20:25)

Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
0
Читайте также
Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов»
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казанский «Зенит» обыграл «Енисей» в суперлиге

Устроившая драку в клубе Стамбула волейболистка Каракурт вернется в «Локомотив» 6 марта
Новости
RSS RSS
Все новости