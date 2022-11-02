Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде
В «Белогорье» сообщили, что клуб продолжит базироваться и тренироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей.
«Клуб продолжит базироваться в Белгороде, команда также будет тренироваться и готовиться в городе. Переездов не планируется», — цитирует ТАСС представителя клуба.
Ранее домашние матчи «Белогорья» в чемпионате России были перенесены на гостевые площадки.
После шести туров суперлиги «Белогорье» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: https://tass.ru/sport/16226201
Новости