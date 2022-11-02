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Сегодня, 13:49

Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде

Мария Гусева
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В «Белогорье» сообщили, что клуб продолжит базироваться и тренироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей.

«Клуб продолжит базироваться в Белгороде, команда также будет тренироваться и готовиться в городе. Переездов не планируется», — цитирует ТАСС представителя клуба.

Ранее домашние матчи «Белогорья» в чемпионате России были перенесены на гостевые площадки.

После шести туров суперлиги «Белогорье» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16226201
ВК Белогорье
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