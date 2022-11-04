«Заречье-Одинцово» в трех сетах обыграло «Енисей»

«Заречье-Одинцово» в трех сетах обыграло «Енисей» в стартовом матче 6-го тура женской волейбольной суперлиги.

«Заречье» одержало первую победу в сезоне и ушло с последнего место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Енисей» идет на предпоследней, 13-й строчке (3 очка).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:21, 25:23)

4 ноября. вернется в стартовый состав «Баварии» в матче с «Гертой»