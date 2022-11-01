«Белогорье» проведет оставшиеся в 2022 году домашние игры в гостях

Пять домашних матчей белгородского «Белогорья» в чемпионате России по волейболу будут перенесены на площадки соперников, сообщает сайт клуба.

Пять игр чемпионата России, которые должны были пройти на «Белгород-Арене» с 12 ноября по 29 декабря, в Белгороде не состоятся.

Сегодня, 1 ноября, на заседании исполкома Всероссийской федерации волейбола было принято решение о переносе этих игр на поля соперников.

В свою очередь, те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было сыграть в гостях, в 2023 году становятся домашними играми команды.

С 12 ноября по 29 декабря на «Белгород Арене» должны были пройти матчи «Белогорья» против новосибирского «Локомотива» (12 ноября), петербургского «Зенита» (26 ноября), минского «Строителя» (7 декабря), кемеровского «Кузбасса» (11 декабря) и нижегородского АСК (29 декабря).

Теперь команды и ВФВ должны согласовать и утвердить даты игр с учетом изменившихся условий.