Волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив» во втором матче финала Суперлиги
«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» во втором матче финала чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:1.
В первом матче «Динамо» также одержало победу — 3:0.
«Локомотив» является действующим чемпионом женской суперлиги. В финале сезона-2021/2022 калининградская команда обыграла «Уралочку-НТМК».
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23).
Счет в серии: 2-0
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