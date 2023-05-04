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Сегодня, 21:31

Волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив» во втором матче финала Суперлиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» во втором матче финала чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:1.

В первом матче «Динамо» также одержало победу — 3:0.

«Локомотив» является действующим чемпионом женской суперлиги. В финале сезона-2021/2022 калининградская команда обыграла «Уралочку-НТМК».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23).

Счет в серии: 2-0

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2022-2023/
Волейбол
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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