Волейболистка «Локомотива» Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши»

Волейболистка «Локомотива» Ирина Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши», сообщает пресс-служба клуба.

«Локомотив» навсегда останется в моем сердце! Я была вместе с командой с первых дней ее существования и за четыре года мы добились потрясающих успехов. Конечно, мне грустно расставаться со всеми вами. Но пришло время попробовать что-то новое, пройти через новые вызовы! Не говорю: «Прощай». Говорю: «До встречи». Мы обязательно увидимся», — сказала Воронкова.

26-летняя волейболистка выступала за калининградский клуб с 2018 года. С командой Воронкова дважды выиграла чемпионат России и один раз Суперкубок страны.