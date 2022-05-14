Кубинская волейболистка «Уралочки» ответила главному тренеру калининградского «Локомотива»

Кубинская волейболистка «Уралочки» Аилама Сесе Монталво в социальных сетях ответила главному тренеру калининградского «Локомотива» Андрею Воронкову.

«Я знаю, кто я, и горжусь свои цветом кожи. И по этому признаку никогда нельзя судить о человеке. Меня не задевают слова человека, который ради достижения результата готов пойти на любые ухищрения и не имеет представления о понятии этики.

Что я могу еще сказать? Нельзя отвечать злом на зло. Не позволю себе опустить до этого уровня.

И я горжусь тем, что это не заставит меня изменить себе. Я рада тому, чего достигла и буду продолжать двигаться вперед. Я не думаю об этой ситуации, как об обиде. Для меня это новый толчок для личного роста.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, одноклубниц и фанатов за поддержку. Желаю всем хорошего и дня и чтобы в ваших сердцах царил мир», — написала волейболистка в социальных сетях.

«Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Стоит отметить, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.