Вербов не собирается возобновлять карьеру

Призер Олимпийских игр бывший волейболист Алексей Вербов не будет возобновлять игровую карьеру. Он рассматривает предложения в качестве тренера, информирует ТАСС.

— Мы уведомили клубы о том, что рассматриваем предложения. Вариант возобновления игровой карьеры не рассматривается, — сказал агент Вербова Дмитрий Резванов.

Ранее стало известно о том, что 38-летний Вербов покинул казанский «Зенит». Он провел в казанском клубе семь сезонов в качестве игрока. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб команды.