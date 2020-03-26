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Вербов не собирается возобновлять карьеру

17:17
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Призер Олимпийских игр бывший волейболист Алексей Вербов не будет возобновлять игровую карьеру. Он рассматривает предложения в качестве тренера, информирует ТАСС.

— Мы уведомили клубы о том, что рассматриваем предложения. Вариант возобновления игровой карьеры не рассматривается, — сказал агент Вербова Дмитрий Резванов.

Ранее стало известно о том, что 38-летний Вербов покинул казанский «Зенит». Он провел в казанском клубе семь сезонов в качестве игрока. После завершения спортивной карьеры он вошел в тренерский штаб команды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8087383

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