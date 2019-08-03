Вадим Панков: "Доволен стартом и первыми двумя партиями"

Главный тренер сборной России Вадим Панков после победы над Мексикой в первом матче отборочном турнире Олимпийских игр-2020 отметил, что есть над чем работать.

– Доволен стартом и первыми двумя партиями, третья складывалась тяжелее, хорошо выходит Романова, Лазаренко мне сегодня понравилась – цитирует ТАСС Панкова. – Но тем не менее появляются ошибки, появляется нервозность, равный счет, который не нужен. Хорошо, что выиграли, я удержался, стерпел и не стал менять состав. Это полезно для психологии, поэтому рисковал, но терпел, хотя информация для размышления есть, о том, как играет первый, а как второй состав.

Мы посмотрели трансляцию матча между канадками и кореянками. Сборная Канады хорошо начала, но потом сказался опыт кореянок. Канадская команда очень хорошая, амбициозная, надо играть максимально. С ними будет сложнее, чем с мексиканками.