Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Смоляр пополнил состав казанского «Зенита»

12:07
Теги:

Новичком казанского «Зенита» стал 35-летний блокирующий Артем Смоляр, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный волейболист по ходу карьеры сыграл более 250 матчей в суперлиге и становился серебряным призером чемпионата России в составе «Белогорья». В минувшем сезоне Смоляр выступал в составе «Динамо-ЛО».

Дополнительная информация:

https://zenit-kazan.om/news/?id=6084

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир