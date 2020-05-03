Смоляр пополнил состав казанского «Зенита»
12:07
Новичком казанского «Зенита» стал 35-летний блокирующий Артем Смоляр, сообщает официальный сайт клуба.
Опытный волейболист по ходу карьеры сыграл более 250 матчей в суперлиге и становился серебряным призером чемпионата России в составе «Белогорья». В минувшем сезоне Смоляр выступал в составе «Динамо-ЛО».
Артём Смоляр теперь будет защищать цвета нашего клуба?— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) May 3, 2020
Ждём результативных блоков и точных атак первым темпом?#МыЗенитКазань pic.twitter.com/c0U5DBPNpB
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