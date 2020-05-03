Смоляр пополнил состав казанского «Зенита»

Новичком казанского «Зенита» стал 35-летний блокирующий Артем Смоляр, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный волейболист по ходу карьеры сыграл более 250 матчей в суперлиге и становился серебряным призером чемпионата России в составе «Белогорья». В минувшем сезоне Смоляр выступал в составе «Динамо-ЛО».