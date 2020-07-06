Шулепов возглавил уфимский «Урал»
6 июля 2020, 23:19
«Урал» подписала контракт с главным тренером Игорем Шулеповым, сообщает сайт уфимской команды.
47-летний специалист, бывший прославленный волейболист, серебряный призер Олимпийский игр 2000 года. Шулепов начал тренерскую карьеру в 2013 году в Нижнем Новгороде. За два года он стал старшим тренером, а затем возглавил АСК. Шулепов вернул нижегородцев из высшей лиги А в суперлигу и в первом сезоне чемпионата под его руководством команда заняла 11-е место.
Также в тренерский штаб вошел Юрий Лисицкий. Он стал помощником Игоря Шулепова. В прошлом сезоне Лисицкий возглавлял клуб высшей лиги А «Трансгаз Ставрополь».
Дополнительная информация:
http://volleyufa.ru/club/news/ural/igor-shulepov-glavnyy-trener-urala/
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