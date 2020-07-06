Шулепов возглавил уфимский «Урал»

«Урал» подписала контракт с главным тренером Игорем Шулеповым, сообщает сайт уфимской команды.

47-летний специалист, бывший прославленный волейболист, серебряный призер Олимпийский игр 2000 года. Шулепов начал тренерскую карьеру в 2013 году в Нижнем Новгороде. За два года он стал старшим тренером, а затем возглавил АСК. Шулепов вернул нижегородцев из высшей лиги А в суперлигу и в первом сезоне чемпионата под его руководством команда заняла 11-е место.

Также в тренерский штаб вошел Юрий Лисицкий. Он стал помощником Игоря Шулепова. В прошлом сезоне Лисицкий возглавлял клуб высшей лиги А «Трансгаз Ставрополь».