Московское «Динамо» в трех сетах победило «Тулицу»
Московское «Динамо» в трех сетах победило «Тулицу» в матче женской волейбольной суперлиги.
Московская команда сохраняет лидерство в турнирной таблице, выиграв 18 из 20 матчей в нынешнем сезоне.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
20-й тур
Минчанка (Минск) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)
18 февраля.
Липецк (Липецкая область) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (16:25, 18:25, 25:22, 25:19, 12:15)
18 февраля.
Спарта (Нижний Новгород) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (14:25, 25:20, 25:23, 25:19)
18 февраля.
Динамо М (Москва) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)
18 февраля.
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